"България в еврозоната е приключена тема на ниво Европа, въпросът е да няма провал в София": Радан Кънев с питания към кабинета

На европейско ниво процесът по присъединяването на България в еврозоната на практика е приключен и напълно необратим, но въпросът е да да няма провал във вътрешната ни политика в навечерието на приемането на единната европейска валута. Това коментира в интервю пред Actualno.com в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург евродепутатът от ЕНП и българската ДСБ Радан Кънев в началото на есенната пленарна сесия на ЕП.

Той изрази очакване, че не очаква да се стигне до такъв тип исторически провал, но и подчерта: "Дори правителството да падне и да изпаднем в по-голям хаос от този, на който сме свикнали, никой не би поел риска да пробва какво ще стане, ако навлезем в непознатите води да сме страна, която нормативно е в еврозоната и изведнъж поиска да не иска да бъде. Това ще е огромен риск за България и реално никакъв за еврозоната, но не вярвам което и да е дори безотговорно правителство, а такива си имаме много, да поеме такъв риск", коментира още Кънев пред Actualno.com.

София и Брюксел на старта на новия сезон

Попитан за отношенията между европейските институции и властта в София в началото на новия политически сезон и бъдещето на преговорите за Плана за възстановяване и устойчивост, Кънев подчерта, че има политическо решение Европейската комисия да намери начин следващите траншове да бъдат отпуснати.

"Ще възнагради политическата стабилност в България и ще благодари за това чрез "езика на парите". Но желанието на правителството ни е да спаси парите без да осъществи реформите. Еврокомисията е склонна доста да облекчи изискванията си към България в това отношение", подчерта Кънев пред Actualno.com. В качеството си на евродепутат той е задал въпрос и по парламентарен контрол до ЕК дали ще отстоява гаранциите за независимост на Комисията за противодействие на корупцията - тема, която е основополагаща и в политиката на българските му колеги от "Продължаваме промяната - Демократична България" в българския парламент.

"Получих доста характерен отговор на брюкселски английски, който разчитам като: "Да, Комисията ще бъде толерантна към българското правителство в опитите му да ограничи независимостта на тази комисия", каза Кънев.

Снишаваме ли се отново?

По отношение на българската позиция по ключовите европейски теми Кънев отправи остра критика за на практика липсите на такива. "Правителството е в много задълбочени преговори с Еврокомисията по отношение на декарбонизацията, които са всичко друго, но не и прозрачни. Със сигурност от страна на ЕК няма как да се премахне плана за декарбонизация, а от българска страна въпросът ще бъде в налагането на достатъчно условности и срокове, за да не бъде този план толкова болезнен в следващите години. За пореден път от 20 години сме в ситуация, в която най-добре преминаваме през европейските проблеми като не ги ги комуникираме пред населението си. Правителството не споделя ролята си на законодател пред българското общество. Това започна от Борисов, когато ни обясняваше за "началниците в Брюксел", като удобно пропускаше, че тогава той също беше от "началниците", припомни той.

Кънев бе категоричен, че българското правителство отказва да признае тази своя отговорност пред българските граждани.

"ЕП ври и кипи по темата трябва ли до 2040 г. да имаме намаляване на парниковите емисии - чуват се крайно различни тези и предложения, а българското правителство нито знаем как ще гласува, нито дали ще предложи реформи, нито дали има съюзници. Същото се отнася за търговското споразумение със САЩ особено в частта с митническата политика и таксите - каква позиция ще има българското правителство не знаем. По отношение на общия европейски бюджет - също не знаем. Българските граждани се информират по тези теми от няколко медии и евродепутати и от огромно количество фалшиви новини, които надделяват", каза още евродепутатът от ЕНП пред Actualno.com.

Иначе политическият сезон в европейските институции започва с годишната реч за състоянието на Съюза на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Темите, които се очаква да бъдат обсъдени, включват приоритети на европейските институции в следващите години - конкурентоспособността и икономиката; дългосрочният бюджет; сигурност и отбрана, вкл. финансирането на въоръжаването в ЕС; войната в Украйна, вкл. перспективите на страната за членство в ЕС и възстановяването й след войната; кризата в Близкия изток, вкл. хуманитарната криза в Газа и др.

Защо Фон дер Лайен няма собствено мнозинство в ЕП и е изключително уязвима на атаки и от дясно, и от ляво, защо има напрежение в собствената й партия ЕНП и какво очаква Кънев по отношение на големите реформи и заявки