"България в силна Европа може да ходи само с нас": ГЕРБ закри кампанията си в София (ВИДЕО)

Ден след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов закри предизборната кампания от Самоков, формацията сложи край на кампанията си и в София днес, 17 април. На събитието бившият министър на правосъдието Георги Георгиев припомни за борбата с имотната мафия, която е започнала по времето на кабинета на Росен Желязков. Той изтъкна и закритите незаконни старчески домове, при което са били спасени над 400 възрастни. "Настанихме тези хора в държавни и общински домове", каза той и добави, че те се ремонтират с парите от Плана за възстановяване и устойчивост.

"Екипът на ГЕРБ-СДС е този, който успя да изработи множество реформи, над 50 нормативни акта са само в Министерството на правосъдието", каза той.

Моделът "ГЕРБ" е привличане на добри професионалисти и резултати - резултати и много работа, каза от своя страна бившият столичен кмет Йорданка Фандъкова, която е втора в листата на ГЕРБ-СДС в 24 МИР - София.

Още: Борисов иска видеонаблюдение на склада за машините (ВИДЕО)

Бившият председател на Народното събрание Рая Назарян каза, че няма съмнение, че българският народ ще направи "мъдър избор" на 19 април, преценявайки информирано каква е посоката на България. "ГЕРБ няма нужда от предизборни плакати с обещания, защото за последните близо две десетилетия ГЕРБ, благодарение и на нашия лидер г-н Бойко Борисов, е превърнал в реалност много обещания - пътища, социална инфраструктура, детски градини, училища, спортни площадки, зали, индустриални зони", изброи тя.

Делян Добрев коментира протестите, организирани от ПП-ДБ през декември, като каза, че правителството на Желязков само си е тръгнало, а не е свалено. Изведнъж се оказало обаче, че ПП-ДБ ще имат по-малко депутати, отколкото сега, въпреки демонстрациите.

Зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев каза, че ГЕРБ-СДС са направили възможни "много невъзможни неща" - пълната интеграция на България в европейските структури, в частност еврозоната, спасяване на Плана за възстановяване, строежа на 10 нови индустриални зони и др.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви: "България в силна Европа може да ходи само с ГЕРБ и СДС. Ако има слоган "Силна България в силна Европа", той най-много прлича и приляга на ГЕРБ".

Още: Борисов: Повече компромиси няма да правя, не се борим за власт, а за управление