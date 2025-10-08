Войната в Украйна:

"Частни срещи с деца на мои приятели": Борисов за разговора си с Тръмп - младши (ВИДЕО)

Частни срещи с деца на мои приятели, на един неформален обяд, в който и от който не произлиза нищо, освен да споделяме кой какво е преживял впрез времето, когато не сме се виждали с баща му, аз не виждам какво да ви разкажа". Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред медиите разговора с Досналд Тръмп - младши, за която се пише в "Уолстрийт Джърнал" и в която се твърди, че двамата са разговаряли за "Турски поток" и санкциите "Магнитски". 

Говорено ли е за "Магнитски"?

На въпрос дали става въпрос за "Магнитски", Борисов отговори: "Става въпрос за това, което причиниха на мен и на ГЕРБ в същото време, когато го причиняваха на баща му Тръмп - незаконни арести, извличане от къщи, през това време шампанско и сълзи в Министерски съвет, радост, кючеци, заря. Това е правовата им държава на ПП".

Попитан дали иска Владислав Горанов да излезе от списъка "Магнитски" и дали прави такива опити, той потвърди, заявявайки, че го прави с всички сили, защото знае, че не е виновен. 

Статията на "Уолстрийт Джърнал": За какво става въпрос?

В материала, озаглавен "Той споменава името на Тръмп-младши в преследването на сделки за милиарди долари. Става неудобно" ("He Drops Trump Jr.’s Name in Pursuit of Billion-Dollar Deals. It’s Getting Awkward."), медията разказва за злощастните срещи на Джентри Бийч - приятел от колежа на първородния син на Доналд Тръмп, с различни чуждестранни политически и бизнес лидери по света. Тази пролет Бийч споделил на някои свои български контакти, че Тръмп-младши скоро ще посети столицата София, и синът на президента пристигнал през април като част от лекционното си турне в Източна Европа.

Бившият министър-председател Бойко Борисов, все още най-влиятелният човек в България, видял възможност: рекламирането на газопровода и други български активи би могло да му помогне да си осигури среща с американския президент, с когото се срещнал през 2019 г. Наред с други неща, Борисов търси облекчение от санкциите по американския закон "Магнитски" за някои от близките си съюзници. ОЩЕ: "Държавна измяна на Борисов": Костадинов ползва "Уолстрийт Джърнал" за сигнал в прокуратурата

Деница Китанова
