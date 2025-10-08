Мнозинството спаси премиера и министри от изслушване за наводненията

Депутатите от управляващото мнозинство отхвърлиха всички искания на опозицията за извънредни изслушвания, свързани с наводненията по Южното Черноморие и други актуални случаи. Още в началото на пленарната седмица мнозинството блокира всички предложения, внесени от проруската партия "Възраждане" и "Продължаваме промяната – Демократична България".

Не беше прието предложението на "Възраждане" премиерът Росен Желязков и министрите Иван Иванов, Даниел Митов и Манол Генов да бъдат изслушани за действията на правителството по време на наводненията от 3 октомври. При прегласуването 93 депутати подкрепиха искането, 45 бяха "против", а 81 се въздържаха.Още: В много кадастри реките са дадени като ниви: Архитект за наводненията в "Елените"

Същата съдба сполетя и предложението на Надежда Йорданова (ПП-ДБ) за изслушване на министъра на околната среда Манол Генов относно причините за бедствието в Елените и Царево. "За" гласуваха 96 народни представители, 3 бяха "против", а 120 се въздържаха.

Тесла за опозицията

Отхвърлено беше и предложението на "Възраждане" за създаване на временна парламентарна комисия, която да разследва причините за наводненията в страната през последните години – 87 гласа "за", 34 "против" и 95 "въздържали се".

Без успех остана и искането на ПП-ДБ за изслушване на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов и директора на ИА "Автомобилна администрация" по случая със задържаните служители, уличени в подкупи. Предложението не мина дори при прегласуване – 92 "за", 40 "против" и 86 "въздържали се". Още: Симеон Матев: Трагедията в „Елените“ е резултат от интензивни валежи и човешка небрежност

Парламентът отхвърли и предложението на коалицията ПП-ДБ за изслушване на изпълняващия дейността председател на КПК Антон Славчев за данни за натиск върху свидетели. При прегласуването резултатът беше 96 гласа "за", 38 "против" и 86 "въздържали се".