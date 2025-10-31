Червената линия за Борисов е 3% дефицит, но не иска да го обвинят в "постна пица" (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че правителството и мнозинството ще продължат инерцията от бюджета на сглобката по отношение на ръста на пенсии и заплати, за да не кажат, че ПП и ДБ са сладкиши, а ГЕРБ предлага постна пица. "ГЕРБ през годините водеше тази консервативна политика, винаги държахме на фискален резерв, но накрая дойде Промяната и всички системи нараснаха главоломно", каза Борисов. Той заяви, че сега няма партия, която да излезе, и да каже, че Асен Василев е вдигал много пенсиите, а сега ще тя ще ги намаля.

"Ние десните партии много пъти предупреждавахме, хората не го чуха, затова сега с 1 млрд. даваме отгоре на пенсионерите, за да изглеждаме така готини. Тези въпроси, трябваше да ги задавате на Асен Василев преди една година", каза Борисов.

Той бе попитан дали ще бъдат вдигнати осигуровките, като каза, че днес се смята последно, за да се каже какво ще се прави.

По отношение на съкращенията в администрацията, Борисов уточни, ме непрекъснато има такива. "С темповете, която съкращаваха ПП ще продължим да съкращаваме", добави още той.

Червената линия за ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ посочи, че червената линия за него е 3% дефицит. "Има опасност да надхвърлим 3% дефицит, но ще се стараем да не го направим и през приходите да го компенсираме. Това, което научих вчера, че близо 7 млрд. приходните агенции са събрали повече, отколкото миналата година. Сиреч борбата с контрабандата дава такъв резултат. Ако продължим с това добро темпо, догодина с тези допълнителни приходи, ще покрием тези дупки, които се появят в бюджета. Това ни е тактиката", заяви Борисов.