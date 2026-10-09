ЦИК провежда мащабна информационна кампания за машинното гласуване за президентския вот

Централната избирателна комисия (ЦИК) започна информационната си кампания за разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство, предаде БНР. Още: ЦИК каза колко машини за гласуване са успешно ремонтирани

Всеки ще има възможност да се пробва

Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция ”НДК”, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на Комисията, те оказват съдействие и отговарят на въпроси.

Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна, районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации, целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване правото им на глас на 25 октомври.

За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор, през мобилното приложение “Избори 360°”, в секцията ”За избиратели”.

Около 2000 машини отиват на ремонт

Около 2000 от машините за гласуване, на които им е необходим ремонт, вече са в пълна изправност. Това съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова. По нейни думи ремонтът на машините върви в срок. ЦИК определи местата в държавите, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната, както и броя на избирателните секции във всяко населено място, каза още Балова.

Близо 40 000 българи в чужбина са подали заявление за гласуване на предстоящия президентски вот, а утре от 9:30 ч. в сградата на Народното събрание ще се проведат консултациите с парламентарно представените политически сили относно разпределение на ролите и представителите в секционните избирателни комисии (СИК) в чужбина. До 12 октомври ЦИК трябва да назначи и СИК извън страната, каза още говорителят на комисията.

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