Демерджиев за оставката на Сарафов: Изключително закъснял акт. Да не се опитват да моделът да оцелява

Оттегли се. Това е един изключително закъснял акт. Законът го оттегли много отдавна. Това останане на поста не беше нужно на никого, освен на Певески и на Борисов. Това каза Иван Демерджиев от "Прогресивна България" в ефира на "Лице в лице" по бТВ. Според него Сарафов е обслужил техните интереси, нанесъл е и доста сериозни щети върху авторитета на българската прокуратура.

Той коментира и думите на Сарафов, че е обмислял оставката си отдавна.

"Има една максима, която често аз обичам да повтарям, максимата е едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. Това последното е много важно и трябва да стане принцип в политиката и професионалното развитие на хората", добави още Демерджиев.

Той обеща, че не може някой да стои в кабинета на главния прокурор без да е главен прокурор.

Моделът няма да оцелее

По думите му примерът на Сарафов не трябва да се следва повече. "Не трябва да се опитват за пореден път да оцелее този модел", добави Демерджиев.

Според него прокуратурата трябва да се изчисти и от "същите гнили ябълки".

Той коментира и обвиненията на лидера на ГЕРБ за модел Радев-Копринков, като каза, че новата власт няма намерение да възприема нещо от техния модел "Борисов - Пеевски".

Той бе попитан и дали Пеевски е търсил Радев за договорка. "Мисля, че дълго време стана ясно, че единствената институция, която не успя да превземе Пеевски беше президентската институция с Румен Радев. Нищо не се е променило", добави още Демерджиев.