Депутатите декларираха 31 млн. лв. в сметки, човек от ГЕРБ е на върха - с разлика пред Пеевски

30 септември 2025, 10:44 часа 780 прочитания 0 коментара
Общо 189 депутати са обявили свои депозити в страната и чужбина, става ясно от преглед на имуществените декларации на българските народни представители, подавани пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Той е направен от Института за развитие на публичната среда. Всяко лице, заемащо публична длъжност, трябва да декларира финансовото си състояние всяка година, като документите за изминалата - 2024 - бяха публикувани през август.

Общо над 31 млн. лв.

Общата сума, която депутатите са декларирали, възлиза на 31 186 005 лв. От тях 1 116 410 лева са в банкови институции извън страната. Още 82-ма от партньорите на депутатите пък имат сметки на стойност 5 528 008 лв. Също така 54-ма от народните избраници са декларирали влогове в чуждестранна валута - в евро, долари, британски лири и/или швейцарски франкове: Човек от ГЕРБ бие по богатство другите ни евродепутати, двама от "Възраждане" държат десетки хиляди в евро.

Според указанията на КПК депутатите следва да декларират “банкови сметки – разплащателни, включително с дебитни карти, срочни депозити, спестовни и др.”, когато общата им сума възлиза на над 10 000 лв. Те са длъжни да обявяват и сметки в чуждестранна валута, извън страната, както и депозитите на своите съпруги/зи и непълнолетни деца. Формата на КПК изисква да се посочи дали декларираният депозит е в страната или чужбина, но не е задължително да се впише конкретната банкова институция. Някои депутати все пак са включили и тази информация.

Коя формация е №1?

Очаквано, депутатите от най-многобройната парламентарна група ГЕРБ-СДС разполагат с най-много средства в своите банкови сметки – 13 040 054 лв.

Те са следвани от "Продължаваме промяната - Демократична България" с 5 485 426 лв. и "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски, санкциониран за корупция по закона "Магнитски" от САЩ и Великобритания (3 850 325 лв.). Самият Пеевски държи в три банкови сметки съответно над 864 000 лева, над 18 000 евро и повече от 105 000 щатски долара, сочи декларацията му: Пеевски обеднява с милиони, а кой забогатява? Актуалното имущество на политиците.

Суми на стойност над 100 000 лв. са декларирали общо 72-ма народни избраници.

Снимка: Институт за развитие на публичната среда

Впечатление прави, че половината от средствата на групата на ГЕРБ-СДС са декларирани от депутата Лъчезар Иванов, който има 6 423 932 лв. в свои сметки. Голямата част от неговите средства са депозирани в доларова сметка в страната: Случай за милиони: Лъчезар Иванов не е прал пари, грешно казал за данъците си.

Следват го Делян Пеевски с общо 1 078 026 лв. (декларирани в сметки в България в лева, евро и долари) и Атидже Байрямова Алиева-Вели от "ДПС-Ново начало", която е обявила 912 988 лв. в сметки в България и Белгия. Припомняме, че тя е бивш евродепутат и с висока степен на вероятност това обяснява сметката ѝ в седалището на европейските институции.

"Прозрачността на доходите и имуществото на публичните личности е призната от международни организации, сред които Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и GRECO към Съвета на Европа, като един от най-ефективните инструменти за превенция на корупция и конфликт на интереси. Те посочват, че публичното оповестяване на финансовите интереси и банковите сметки на депутатите засилва доверието на гражданите в институциите и ограничава възможностите за злоупотреби.

Също така в редица държави от Европейския съюз декларирането на депозити, тяхната стойност и местонахождение от страна на лицата, заемащи публични длъжности, се разглеждат като ключов индикатор за прозрачност и почтеност в тяхната работа.

В този контекст - прегледът на декларациите е не просто формалност, а ключов механизъм за отчетност, който позволява на обществото да следи дали упражняването на публична власт върви ръка за ръка с почтеност и отговорност", коментират от института в публикацията си в "Отворен парламент".

Препоръки

Снимка: БГНЕС

В демократичните държави високите заплати на заемащите публични длъжности са механизъм за гарантиране на тяхната независимост. Същевременно публичността на техните доходи е ключов инструмент за осигуряване на прозрачност и позволява контрол от страна на отговорните институции и граждански мониторинг от активисти, журналисти и др. По този начин имуществените декларации всъщност са вид възпиращ механизъм срещу злоупотреби и възникване на конфликт на интереси.

"Този инструмент обаче не работи по най-оптималния начин у нас. Декларациите в момента не позволяват изцяло машинна обработка на данните в тях, защото депутатите ги попълват по различен начин. Показателно е и че едва 189 депутати са декларирали, че притежават сметки в банка. Предвид размера на възнагражденията им е странно, че не всички са обявили такива (...) С голяма степен на вероятност част от народните представители бъркат къде следва да публикуват разплащателните си сметки. Често те го правят в категория “налични парични средства”, а не в “банкови сметки”. Такива разминавания понякога правят информацията ненадеждна и със сигурност затрудняват събирането и анализирането ѝ. За да се промени това, указанията за попълването на имуществените декларации могат да бъдат допълнени с практически примери", казват от Института за развитие на публичната среда.

Прегледът на декларациите също така показва, че някои депутати посочват в коя чуждестранна държава са сметките им, но това са единични случаи. Същото важи и за вида на сметките – дали са разплащателни, спестовни и т.н. Възможно е да се въведе изискване тази информация да се публикува задължително, препоръчват от института.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
