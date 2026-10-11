ЕЛЕК събира в София водещи експерти за сигурността на Европа

Международна конференция ще постави във фокуса стратегическото значение на Черно море, Източна Европа и Балканите

На 12 октомври София ще бъде домакин на международната конференция „Черно море, Източна Европа и Балканите – ключ към сигурността на Европа“. Форумът ще събере представители на дипломатическите среди, европейските институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор, които ще обсъдят актуалните предизвикателства пред европейската сигурност и перспективите за развитието на континента.

Организатори на събитието са Европейската лига за икономическо сътрудничество (ЕЛЕК), която тази година отбелязва 80 години от създаването си, и Българската академия на науките (БАН). Конференцията ще бъде открита от президента на Република България Илияна Йотова.

Във форума ще участват дипломати от европейски държави, САЩ, Китай, Казахстан, Турция и други страни. Сред заявените участници са президентът на ЕЛЕК Хавиер Ариас (Испания), Майкъл Фазекас, изпълнителен координатор на Инициативата за сътрудничество в Източна Европа (CEKI), генерал Кристоф Гумар, вицепрезидент на подкомисията по сигурност и отбрана (SEDE) на Европейския парламент, и Кристина Джанопапа, генерален секретар на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA).

В конференцията се предвижда да участват и българските политици Димитър Стоянов и Иван Демерджиев, заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков, представители на Европейския парламент и Народното събрание, учени, банкери, финансисти, висши военни и международни анализатори.

Сред предвидените аналитични доклади са тези на Даниел дел Вайе, постоянен наблюдател на международна младежка организация към ООН, Силвия Тонов, старши съдружник и международен арбитър в адвокатската кантора Пенсън Мейсънс, и Франц Наушник, представител на Австрийската национална банка. Очаква се и специално участие на генералния секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) Феридун Синирлиоглу, както и представяне на анализ от Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка (БАКБ).

Българската академия на науките и БАКБ са сред основните партньори на събитието.

Сигурността на Европа – отвъд отбраната

Сигурността на Европа все по-ясно се разглежда като комплексно понятие, което надхвърля отбранителните способности и военната обезпеченост. Енергийната, финансовата, банковата, ресурсната и продоволствената сигурност са взаимосвързани елементи на устойчивата европейска архитектура на сигурност.

Особено стратегическо значение има транспортната и икономическата свързаност между Европа и Азия. В този контекст нараства ролята на интермодалните логистични връзки и на Средния коридор, който свързва Европа с Южния Кавказ и Централна Азия.

В изявлението си за състоянието на Европейския съюз председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен акцентира върху развитието на Средния коридор и обяви намерението чрез инициативата Global Gateway да бъдат мобилизирани до 12 млрд. евро публични и частни инвестиции за подобряване на свързаността между Южния Кавказ, Централна Азия и европейския пазар. Беше обявена и подготовката на регионална среща на високо равнище по въпросите на свързаността с участието на българския министър-председател.

Тези приоритети поставят България в стратегическа позиция по отношение на транспортните, търговските и икономическите връзки между Европа и Азия и подчертават значението на регионалното сътрудничество за сигурността и устойчивото развитие на континента.

80 години европейско икономическо сътрудничество

Европейската лига за икономическо сътрудничество е създадена през 1946 г. в контекста на следвоенното възстановяване на Европа. През годините организацията развива дейност, насочена към насърчаване на европейското икономическо сътрудничество и интеграция.

ЕЛЕК е свързана с развитието на европейските идеи за икономическо и политическо обединение, които допринасят за формирането на интеграционните процеси на континента и в крайна сметка за създаването на Европейския съюз.

България е пълноправен член на организацията от десет години. През тази година професор Бранимир Ботев е утвърден за вицепрезидент на ЕЛЕК с ресор Източна Европа и Балканите.

Конференцията в София ще постави във фокуса на международния диалог стратегическата роля на Черноморския регион, Източна Европа и Балканите за европейската сигурност, устойчивостта и свързаността на континента.