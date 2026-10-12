Край на съдебната война в щангите! Олимпийски шампион поема федерацията

Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) е на път да излезе от продължилата месеци административна криза, която блокираше работата на организацията. Последният клуб, оспорващ избора на новото ръководство, не е обжалвал последното съдебно решение, съобщава bTV. Това премахва оставащата съдебна пречка пред вписването на управителните органи и позволява на олимпийския шампион Асен Златев да поеме официално ръководството на федерацията.

Как съдебните спорове блокираха федерацията?

Асен Златев беше избран за президент на БФВТ на 15 декември 2025 година. Олимпийският шампион от Москва 1980 получи подкрепата на 20 делегати, докато 11 гласуваха против, а двама се въздържаха. Още на следващия ден обаче срещу решенията на Общото събрание бяха внесени три жалби в Софийския градски съд. Изборът беше оспорен от клубовете "Христо Бъчваров" от Сливен, "Аполон" от Стара Загора и ЦСКА.

Впоследствие две от жалбите бяха оттеглени, но съдебният спор, свързан със сливенския клуб, продължи.

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На 12 август 2026 година Софийският градски съд отхвърли иска на "Христо Бъчваров". Според информацията на bTV решението не е било обжалвано в предвидения срок, с което отпада и последната пречка пред вписването на новото ръководство.

Развръзката идва в критичен момент за българските щанги

Краят на съдебната сага идва непосредствено преди Световното първенство по вдигане на тежести, което започва на 27 октомври в китайския град Нинбо. През последните месеци федерацията се сблъска със сериозни финансови и организационни затруднения, а в началото на октомври стана ясно, че е подадена и молба за откриване на производство по несъстоятелност.

Отпадането на съдебната блокада създава възможност за нормализиране на управлението и решаване на въпросите около финансирането на федерацията. Предстои Асен Златев и неговият екип да поемат официално управлението след необходимите регистрационни процедури. Това обаче е само първата стъпка към преодоляването на натрупаните проблеми в българските щанги.

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