След атаките в Черно море: Подготвя се мораториум върху ударите по търговски кораби

Поставяме Черно море като важна ключова стратегията за ЕС. Важно е да разглеждаме Черно море не само като регионален въпрос, а и като въпрос, който има отношение към всички страни от Европейския съюз и по линия на НАТО. Тук дискусията по-скоро ще бъде за това как може да подсигурим по-безопасно корабоплаване в Черно море и специално по линия на търговските кораби. Видяхме, че в Румъния и България имаме такъв тип атаки. Това каза министърът на външните работи Велислава Петрова в Люксембург.

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Тя припомни, че инициатива за мораториум върху атаките срещу търговски кораби беше предложена от страна на Франция. „Водим диалог как точно това да може да бъде приведено в действие, защото ще бъде изключително важно. Смятам, че работата по индивидуални атаки и инциденти е един въпрос, но по-важно е как проблемът да бъде решен изначално. Видяхте, че има някакви наченки на възможности за спиране на огъня по енергийната инфраструктура според това, което разбрахме от американския президент. Дали ще се случи на практика и дали страните - Русия и Украйна, ще участват в този процес, предстои да видим. Тук става въпрос за дипломатически усилия. Очевидно е, че принуждаването никога не води до устойчиви действия. В случая е ясно, че Съединените щати водят активен диалог и с Русия, и с Украйна. Надявам се наистина това, което беше обявено, да влезе в сила и да се спазва“, каза тя.

Попитана дали спирането на атаките срещу търговски кораби също е част от разговорите, които САЩ водят с Русия и Украйна, Петрова отговори, че не може да коментирам какво точно се обсъжда в разговорите, но очевидно всякакъв вид различни усилия за деескалация и за намаляване на напрежението са обект на дискусия. „Очакваме и това да бъде част от тези разговори."