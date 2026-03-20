Euronews: "Това беше решение на един олигарх" - премиерът Гюров се отказва от участието на България в Съвета за мир (ВИДЕО)

Българският премиер Андрей Гюров заяви, че участието в Съвета за мир не е било одобрено от парламента и присъединяването е резултат от политически маневри от страна на "един олигарх". Това съобщи Euronews.

Не решение на България, а на един олигарх

Служебният министър-председател на България Андрей Гюров заяви в интервю пред Euronews, че присъединяването на България към Съвета за мир, воден от президента на САЩ Доналд Тръмп, е резултат от "решение на един олигарх" и не отразява политическия консенсус в страната.

"Би било преувеличено да се каже, че това е позицията на България", каза той пред Euronews Special Report. "Не ставаше въпрос за международна или регионална политика – това беше личен въпрос на един олигарх, санкциониран от Глобалния закон "Магнитски"", заяви Гюров.

"Подписването на този договор е свързано с премахването му от този списък със санкции. Не мисля, че това ще проработи. Изненадващо е, за съжаление, влиянието на този олигарх върху някои партии в българския парламент", добави още той.

Въпросният олигарх, макар и да не се споменава по име, е Делян Пеевски, пише Euronews. Влиятелна фигура в българската политика от сянка, Пеевски в момента е санкциониран от Съединените щати и Обединеното кралство за подкупи и корупция.

На практика България не е влязла в Съвета, едва ли договорът ще бъде ратифициран

България беше една от малкото страни от Европейския съюз, които се присъединиха към спорния Съвет за мир, иницииран през януари от Тръмп. Ходът беше дело на бившия премиер Росен Желязков и одобрен само дни преди правителството му да подаде оставка след най-големите протести, които страната е виждала от десетилетия.

Гюров, който ръководи настоящето служебно правителство, заяви, че националният парламент все още не е ратифицирал членството на България и дори ако бъде одобрено, то може да бъде отнесено до Конституционния съд.

Гюров заяви пред Euronews, че договорът за Съвета за мир е бил подписан с условието, че на по-късен етап ще бъде ратифициран от парламента, но това не се е случило, така че на практика България не се е присъединила към Съвета.

По негово мнение едва ли тази ратификация някога ще се случи.

Настроенията в ЕС

Според българския служебен премиер Съветът за мир първоначално е бил разбиран като средство за възстановяване на Газа след войната между Израел и Хамас, но тъй като президентът Тръмп разшири мандата му, за да обхване целия свят, той трябва да бъде преразгледан.

Повечето държави-членки на ЕС отказаха на Тръмп, тъй като смятат, че е налице нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, което прави участието им в Съвета невъзможно.

Правният анализ на Европейския съюз повдигна сериозни опасения относно обхвата, мандата и структурата на Съвета, цитирайки като един от аргументите почти абсолютните правомощия на президента Тръмп като председател без ясен срок.

Въпреки ограничената роля, която според него България играе в Борда, Гюров заяви, че поддържането на добри дипломатически отношения със Съединените щати остава важно.

"Важното е да запазим партньорствата, които работят от двете страни на Атлантика в продължение на много години. Важно е да разговаряме. Важно е също така да имаме Европа, която е силна и може да стои изправена", каза още той пред Euronews.