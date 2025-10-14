"ГЕРБ - 26-ти, Киселова и череша, Божанов с пърхот": Борисов с нов моноспектакъл (ВИДЕО)

След изборния срив в Пазарджик лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изнесе едно от най-гневните и живописни изказвания в последните години. Пред целия високите етажи на партийния актив – премиера Росен Желязков, вицепремиера Томислав Дончев, Рая Назарян, Деница Сачева, Костадин Ангелов и министрите от ГЕРБ – той направи остър и саркастичен разбор на коалицията, партньорите и вътрешното състояние на партията.

"Всички си мислеха, че могат да се катерят на моя гръб – ама е хлъзгав!"

"Бяхме заети да правим държава, да правим управление, да правим нещо, което хората очакваха след четирите години хаос. Но изобщо не се оценява. Разни партийки си помислиха, че могат на този голям гръб да се катерят. Той е голям, но хлъзгав – днес ще се изхлузят!", каза Борисов. Още: Борисов бесен след вота в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

"Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Видно е, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място! Айде сега хващайте се и ще си карате сами влака!", добави той.

"Министерствата са на концесия!"

"Шести сме, никаква отговорност вече – има "ДПС–Ново начало", има ПП–ДБ, има "Възраждане". Повече няма да бъдем параван!", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Министерствата са на концесия! С мене такива безобразия нямаше да стават. Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление. Резултатът ще е още по-зле, ако останем в такова правителство", предупреди Борисов. Още: "Не е чел нито един проектозакон през целия си живот": Трифонов с приятелски огън към Борисов

Той подчерта, че няма повече да осигурява кворум: "Ще изкараме три-четири дена без кворум и правителството ще си замине. Без шестата партия!"

"Киселова на роза, череша, слива и маруля…"

Борисов не пощади и председателя на Народното събрание Наталия Киселова:

"БСП имат 19 депутати, а седят по 7–8–9. Киселова където види празник на роза, череша, слива, на маруля – заминава да се показва. Откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне!" Още: Радан Кънев: ГЕРБ с всеки ден приближават към петото/шестото място не само в Пазарджик

"Божанов чисти пърхот..."

"Вчера Мирчев ми пише смс-и – "Изядоха те, погълнаха те, ликвидираха те". Благодаря, Мирчев, не ни мисли – ще оцелеем! ГЕРБ направи каквото трябваше за историята, а вас ви нямаше никъде – нито при влизането в еврозоната, нито в Шенген. Само ни вкарахте в сивия списък за пране на пари при Асен Василев!", каза Борисов.

"Колко им беше кеф вчера – на Кирил Петков, че ГЕРБ изчезва, Божанов чисти пърхот, Василев и той. Добре, имате по 200–300 гласа отгоре при ниска активност – радвайте се!", допълни той.

"Няма да ми се подиграват един файтон хора!"

"Няма да ми се подиграват ПП и ДБ! Един файтон хора ми се подиграват, че са ни били в Пазарджик! Ако знаех, че толкова ще се радват, щях да ви пратя всички там и да ги смажем!", заяви Борисов, предизвиквайки смях в залата.

"Понякога да си шести е по-достойно, отколкото да си първи, втори или трети. Ние не влизаме по махалите, не купуваме, не заплашваме. Това е разликата между нас и тях!", добави той.

"От утре всички по родните си места – да видим колко е изядено!"

Борисов нареди пълна проверка по места:

"От утре всички по родните си места – да видите колко е изядено от ГЕРБ: крака, ръце, колко е оглозгано, какво е останало! От вашите доклади ще направя преценка какво ще бъде поведението ни занапред. Има ли изядено и наръфано – отиваме на избори!"

Той поиска "честна оценка по градове и села" и обяви, че шефът на структурата в Пазарджик трябва да си подаде оставката.

"Боташ", чувалите с пари и Радев

"Да се включат тези 700 милиона, от които над 230 сме изплатили за "Боташ", в бюджета - да скача дефицитът! Искат пари младите лекари? Да видят как са заминали с чували за Турция! Да отидат при Радев и да си ги търсят!", каза Борисов, обръщайки се към финансовия министър Теменужка Петкова. Още: Редно е Борисов - лидерът на петата* политическа сила в Пазарджик, да подари часовник на победителя

"Милите журналисти наобиколили Радев и го питат за Пазарджик, не за "Боташ"- там отидоха парите за младите лекари и за учителите!"

"След още една година ще сме 26-и"

"Една година крепихме държавата – резултатът е шести. Ако караме още една, ще станем 26-и. Баща ми викаше: "Як си, сине, ама си будала!' Бяхме будали, но се събудихме с друг акъл!", каза Борисов, докато залата ръкопляскаше.