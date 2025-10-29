Войната в Украйна:

29 октомври 2025, 09:51 часа 725 прочитания 0 коментара
"Оставка не се гласува": Борисов каза има ли напрежение с БСП заради Киселова (ВИДЕО)

Сега ще има председателски съвет, оставка не се гласува. Днес подписваме коалиционно споразумение. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с оттеглянето на Наталия Киселова от поста председател на парламента. Припомняме, че след изборите в Пазарджик ГЕРБ поискаха смяна на Киселова и преформатиране на кабинета. Преформатирането на правителството се отложи, тъй като нямаше съгласие за такова, но след това ГЕРБ и ИТН поискаха ротация на председателя на парламента. 

По-късно на Съвет за съвместно управление партиите в управлението се разбраха ротацията да е на 10 месеца, а мястото на Киселова да заеме Рая Назарян от ГЕРБ. Ето защо тази сутрин Киселова се оттегли, а Рая Назарян започна да води заседанието. 

Има ли напрежение с БСП?

Лидерът на ГЕРБ обясни, че Киселова е била избрана преди избора на кабинет и в началото на парламента, за да може той да заработи.

"Сега ще си залегне ротацията в споразумението, на 10 месеца, трите партии", каза Борисов. 

Попитан дали има напрежение с БСП, той заяви, че не вижда какво напрежение има. 

Договорът с "Райнметал" и президента

Лидерът на ГЕРБ бе попитан и за думите на президента Радев от Саудитска Арабия, че България трябва да има по-активна политика за инвестиции, които бяха в контекста на договора с "Райнметал", по който двамата с Борисов си разменяха остри реплики в през медиите. 

"Кой това? Колко дни е там? Ако нещо е казал за "Боташ" или откъде да вземем 1 милион и 50 хил. лв. ще го коментираме", каза Борисов. ОЩЕ: Радев от Рияд: България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции

 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
