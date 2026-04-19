Край на изборния ден: Започна видеонаблюдението на броенето

Изборният ден приключи и броенето на бюлетините вече започна. С него, точно в 20:00 часа, стартира и видеонаблюдението в 682 от общо 11 653 секции. В момента такова има в 99% от секциите, а в 224 секции засега няма, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

Всеки, който желае, може да следи процеса на живо на сайта evideo.bg.

От този момент, през следващия половин час, за видеоизлъчването ще се изпращат сигнали до Централната избирателна комисия (ЦИК), МЕУ и районните избирателни комисии на всеки 5 минути, а след 20:30 - на всеки 10 минути.

Както беше предварително уточнено, камерите се включват веднага, след като председателят на секцията обяви изборния ден за приключил, обясниха от ведомството.

Устройствата трябва да са включени към зарядно устройство, да се поставят така, че да се виждат ясно всяка бюлетина и попълването на протокола.

В случай, че връзката прекъсне, устройството продължава да записва офлайн.

Тогава, след края на броенето, записът се качва на сървърите на министерството и е достъпен за всеки.

98% свързаност на устройствата е била постигната на предишните избори.

По-рано от ведомството съобщиха, че над 99% от машините за гласуване в страната работят нормално, а регистрираните сигнали за технически неизправности са за по-малко от 1 на сто от всички устройства.