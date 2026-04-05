Важните моменти, за които да внимаваме при вота с машина на 19 април (СНИМКИ и ВИДЕО)

След две седмици България избира своите нови 240 народни представители на предсрочните парламентарни избори за 52-ото Народно събрание. В поредица от статии Actualno.com ви разказва всичко важно, което трябва да знаете преди вота и отговорите на най-често задаваните въпроси.

Как ще гласуваме с машина?

Машинното гласуване и на тези избори ще се осъществява чрез смарт карта, която се получава от член на секционната избирателна комисия. Тя се поставя в долния край на машината с чипа напред и нагоре. След това се отваря електронна бюлетина, на която избирателят посочва номера на партията, коалицията или инициативния комитет, а гласуващите в страната могат да отбележат и преференция в съответната листа.

След като гласува, избирателят вади картата от машината и изчаква звуковия сигнал, преди да вземе разписка за машинния вот, наричана вече бюлетина. Картата се връща на член на секционната комисия, а бюлетината се пуска в урна. Машинният вот се отчита чрез ръчно преброяване на бюлетините от устройствата.

За какво да внимаваме?

При машинното гласуване има няколко ключови момента, които често са сред проблемните за някои избиратели. Една от най-честите причини за дефекти при този вот е преждевременното издърпване на хартията. Машината трябва сама да среже разписката след краткия звуков сигнал. Този единичен сигнал е потвърждение, че сесията е приключила успешно и записът в електронната памет на машината е направен. Разписката е само хартиеното потвърждение за контролното броене.

Ако машината не отпечата разписка или изпечата проблемна бюлетина (напр. изцяло бял лист), то избирателят незабавно следва да информира секционната комисия. От своя страна те съставят протокол, а ако се установи, че машината е дефектирала и не е отчела вота, то ЦИК обикновено разрешава на този конкретен избирател да гласува с хартиена бюлетина.

Важно е тайната на вота да се запази и при машинното гласуване. Според Изборния кодекс всеки избирател сам сгъва разписката си с текста навътре по начин, който гарантира тайната на вота. Член на СИК поставя печат на гърба на разписката, след което избирателят пуска бюлетината си в непрозрачната кутия за машинно гласуване. Проверката на личната карта и подписите в списъка стават преди или след самото действие, но никога паралелно с прегледа на разписката.

При машинно гласуване, може ли да се да гласува повторно при допусната грешка?

При допусната грешка при гласуването, избирателят не може да промени своя избор чрез повторно гласуване, независимо от причината. По време на гласуването избирателят има възможност да провери и промени избора си преди да го потвърди. След потвърждаване на избора устройството запаметява гласа на избирателя и промени не са възможни, информират от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Може ли да гласувам с хартиена бюлетина след като съм гласувал машинно и съм допуснал грешка при избора си?

След като избирателят е потвърдил избора си при гласуване с устройство за машинно гласуване и устройството е разпечатало бюлетина с направения избор, избирателят не може по никакъв начин да гласува повторно, нито с машина, нито с хартиена бюлетина.

Кога бюлетината е невалидна?

Също както хартиената бюлетината, разписката от машината, вече наричана бюлетина, може да стане невалидна, дори и машината да е отчела вота. Правилата са същите - не трябва да има надписи или със знаци, както и целостта и не трябва да бъде нарушавана.

В коя избирателна секция гласувам?

Всички български граждани могат да проверят номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласуват на предсрочните парламентарни избори. По електронен път справки могат да се правят в сайта на ГРАО тук. Необходимо е да се посочи ЕГН, малко име, както и да се въведат цифрите от автоматично генериран код.

Проверка може да се направи и на единния номер 0800 1 4726, безплатно за цялата страна.

Ако сте студент редовно обучение и постоянният ви адрес е в друг град, може да гласувате там, където учите. Необходимо е в секция по избор да представите документ за самоличност, заверена за съответния семестър студентска книжка и да попълните декларация, че не сте гласували и няма да гласувате на друго място (тя е по образец и се предоставя в секцията).

Къде мога да подам сигнал за изборни нарушения?

На тези избори органите на реда и служебната власт поведоха сериозна битка срещу купения и контролиран вот и осъществиха широко противодействие на изборните нарушения. От 19 март до 19 април в МВР работи денонощна телефонна линия за сигнали, свързани с изборния процес - 02/ 90 112 98. Сигнали за нарушения или евентуални престъпления може да се подават до МВР и по имейл: izbori@mvr.bg.

От 30 март в страната действа и специално комуникационно звено към "Единен европейски номер 112". Така на телефона за спешни повиквания 112 гражданите вече може да се подават сигнали за нарушения, свързани с изборите, като те ще се приемат от допълнителни оператори.

Сигнали могат да се подават в деня на вота до районните управления на полицията и дежурните районни прокурори - телефони за връзка с тях следва да ъбдат поставени на видно място пред всяка от избирателните секции. Сигнали за нарушения могат да се подават и до ЦИК.