Горанов призна: Бяхме арогантни

Вероятно е имало комуникационни проблеми и прояви на арогантност. Това коментира по отношение на съдбата на падналото правителство бившият финансов министър в няколко кабинета на ГЕРБ Владислав Горанов.

"Това, което правеше ГЕРБ със своите министри в мандата, беше да се изпълнява една структурирана, прагматична политическа програма, която да решава проблеми ден за ден. Вероятно е имало комуникационни проблеми и прояви на арогантност", заяви той.

На въпрос дали ДПС-Ново начало е потопило това правителство, той отговори: "Арогантността може да се търси в 26-секундно заседание на Комисията по енергетика. Арогантността може да се търси в промяна на часа на гледане на бюджета. Неща, които даваха само нелегитимни поводи на опозиционни лидери да истеризират и нагнетяват обстановката".

Според него ГЕРБ са "най-научени на съюзи" и да били и от страната на булката, и от страната на младоженеца.

Той акцентира върху проблема с липсата на бюджет, като заяви, че това е един от най-големите проблеми, пред които страната ни ще се изправи през тази година.

"Ако нищо не се промени - още преди да са се провели изборите сегашният удължителен закон за бюджета няма да действа. На 31 март изтичат всички норми, които казват как може да се харчат пари от българския бюджет през 2026 г. Още сегашните мнозинства в парламента, още сегашният действащ 51-ви парламент, преди изборите за 52-рия парламент, ще трябва да вземе някакво решение в тази посока", отбеляза Горанов.

За машинното зласуване

"На прага сме на нови избори. Все още не ясно как ще гласуваме, но има няколко сигурни неща. Едното от тях е, че държавата няма бюджет. Това ще е следващо голямо предизвикателство пред следваща редовна власт, ако има скоро такава", заяви той.

Източник: БГНЕС

"Гласувал съм и с хартиена бюлетина, и с машина. Знаете, че имаше един период, в който машината беше безалтернативна. Проблемът е, че в изборите след 2021 година, когато беше задължително гласуването само на машина, успяха изборните администрации или по-скоро правителствата, които тогава организираха изборите, да дискредитират и този инструмент“.

"Спомняте си как един министър снимаше с телефона си генерирането на кодовете. Спомняте си как изтекоха едини записи за „ала-бала“ с президента. Тогава се стигна до решението, че трябва да се даде право на избор на хората, защото имаше и много места, където хора, които не са свикнали толкова с технологиите, по-трудно се справяха“, посочи той, цитиран от бтв.

"Kолегите, които внесоха в началото на януари 2025 година изменения в Изборния кодекс, свързани точно с въвеждането на алтернативната идея за скенери, които да отчитат резултата машинно - ако толкова настояваха от януари 2025, можеше и да се получи подобна промяна, защото и ние смятаме, че е важно да се възстанови доверието в изборния процес. Това може да увеличи от една страна избирателната активност и със сигурност да върне усещането за справедливост в изборния процес“, заяви бившият финансов министър.

"Ние бихме подкрепили влизане веднага и най-вероятно така ще направим. Oстават седмици до новите изборни. Да кажем, че се намери финансовия ресурс. Да приемем, че това не е логистичният проблем. Проблемът е, че за толкова кратко време смяна на технологията, на правене на избори, е ненужна. А и ми се струва като пореден опит да заменим говоренето за политика с говоренето за технология”, отбеляза Горанов.

"Толкова много настояваха колегите от ПП-ДБ да се смени начинът на правене на избори и внесоха закон още през януари, 2025 година. Можеше да го поставят това в техния дневния ред. Знаете, че всяка първа сряда от месеца опозицията определя дневния ред на пленарната зала“, заяви той.

Успехите на ГЕРБ

"Имайте предвид, че изходът от този мандат, съвместен с колегите, които подкрепиха правителството, е най-лесният разказ на ГЕРБ. Най-лесният разказ за претенция към българското общество - за това, че ние знаем какво трябва да се прави, можем и го постигаме дори за относително кратък период", заяви Горанов.

"Ще ви дам да погледнете отчета на Томислав Дончев на Министерството на инновациите и разтежа - напълно блокиран план за възстановяване и устойчивост. За по-малко от 11 месеца - милиарди в българската икономика", допълни той.

По думите му ако го нямаше това правителство, вероятно нямаше да му се налага на Румен Радев да иска референдум за еврото, "защото никога нямаше да е тема еврото".