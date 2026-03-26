"Готови сме на всякакви теми - и доходи, и фитнес": Мирчев покани Борисов и Радев на предизборен дебат

"Ние отдавна призоваваме Бойко Борисов на дебат, призоваваме и Румен Радев. Борисов бил готов да дебатира за неравенствата и за по-добри доходи. Ние сме готови на всякакъв дебат с него по всякакви теми, включително по фитнес теми - защото той с това се беше хвалил, и го очакваме да каже кога и в коя телевизия да отидем - хубаво е да е национална, може и Радев да се присъедини към дебата, и се надявам Борисов да си спазва обещанията и да бъде подготвен". Това каза съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев по време на предизборна среща във Видин.

Той се позова на думи на лидера на ГЕРБ часове по-рано именно в Северозападна България, че лично е готов да участва във всеки дебат за това как хората в България да имат повече доходи.

Мирчев акцентира върху активните действия на полицията срещу купувачите на гласове и припомни случая със задържания снощи шеф на пощата в Кърджали и призова Сарафов да бъде изведен от кабинета на главния прокурор или да не бъде допускан до него.

Кампанията

“Кметът на Кърджали с група хора опитал да влезе в полицейското управление, защото прокуратурата разпъва чадър, шефът на пощата е свързан с Пеевски, кметът на Кърджали е свързан с Пеевски и си защитава хората. Ако знаеше, че прокуратурата работи, както работи във всяка европейска държава, нямаше да го направи, но понеже знае, че тя работи за Пеевски, прави каквото си иска”, каза Мирчев. И добави, че “Да, България” е подала сигнал за над 900 купувачи на гласове, което само по себе си е риск за националната сигурност, към който пряк ангажимент има ДАНС, но “ДАНС не присъства, както и главният прокурор - очевидно те съдействат на Пеевски”.

“Ако ДАНС не започне да работи, премиерът трябва да вземе съответните мерки. Второ, Борислав Сарафов трябва да бъде изведен от кабинета на главния прокурор или да не бъде допускан до него”, каза Ивайло Мирчев.

“МВР работи, но не е достатъчно, защото прокуратурата слага чадър, а ние още през януари посикхаме оставката на Сарафов, защото трудно ще има честни избори докато той е начело”, каза другият съпредседател на “Да, България” Божидар Божанов. По думите му, днес прокуратурата е сложила чадър над себе си, след като ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова е иззела делото от ГДБОП за сигналите на европрокурора Теодора Георгиева за заплахи, където главна действащо лице е самата Русинова.

“Единственият начин е да се промени съдебната власт, от което произтичат и неравенството, и бедността. Накрая някой трябва да влезе в затвора за това че е източвал публични средства, като парите за болници, но това няма да стане, докато прокуратурата разпъва чадъри”, каза Божанов.

