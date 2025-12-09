Гюнер Тахир даде примери: Най-големите дерибеи са при Пеевски

И 2013 година слоганът беше "Не на омразата" - тогава, когато Сергей Станишев и Лютви Местан се прегърнаха и си простиха, но не разбрах кой на кого какво прощава. Уникални сме – протестира се срещу властта, а в нейна защита излизат поддръжници на партия, която официално не е във властта. Това заяви Гюнер Тахир, председател на Националното движение за права и свободи. Той изрично подчерта, че е знаково как Кърджали е избрана от Делян Пеевски за "столица на толерантността".

Хората на Пеевски не наричат планираното контрапротест, а митинг, каза и журналистът Мехмед Юмер. Явно Пеевски няма интерес това правителство да падне и прави всичко, за да просъществува то и да укрепва властта си – изразената от Юмер гледна точка в сутрешния блок на bTV. Според него, някои хора в регионите под властта на ДПС са повярвали, че става въпрос за етническата карта – става въпрос за електорат на Пеевски.

Става въпрос за лична защита на Пеевски – той не може да разчита на хората в големите градове, които го мразят, затова разчита на хорицата по малките населени места, на които кметът казва кое как е, а не те да си вадят информирано заключения от събитията в София – това категорично каза Тахир.

Дерибеите на Пеевски

В интересен парадокс изпадна Юмер – как на Росенец бяха докарани хора, които си мислели, че отиват на почивка, за да пазят там сарая на Доган. За Пеевски обаче той не се реши да каже категорично, че днешните протести в 24 населени места са всъщност една голяма измама – защото ще излязат хора, зависими от Делян Пеевски. Дали той държи кметове, не мога да кажа, но резултатът е важен – консолидация на ДПС Ново начало, каза Юмер, след като Мария Цънцарова констатира, че категоричните отговори му били трудни. Фактите са налице – видяхме кой отвори вратата на стаята на ДПС Ново начало в парламента, когато Ивайло Мирчев искаеш да влезе - кметът на Белица (Радослав Ревански), той кога управлява общината си? После като се събраха в един софийски хотел, пак кметът на Белица и този на Кърджали (Ерол Мюмюн) са начело. "Най-големите дерибеи са при Делян Пеевски по региони", подчерта Тахир –

Пеевски какъв бизнес има, че има толкова пари по декларация? Мехмед Атаман декларира над 800 имота – как става това? Хамди Илязов от Търговище мисля, че притежава два пъти повече имоти, половината Търговище е негово, обобщи Тахир, като заяви, че Илязов тръгнал в професионалния си път "от кебапчия".

Тахир обърна внимание и с колко охрана се движи Пеевски, дори като ходи на места, които са негови - Кърджали, Разград. Такава охрана няма никой в България, е неговото мнение.

Гюнер Тахир е сигурен, че ще има опити на Пеевски да направи провокации, но и че няма да има голям отзвук в провинцията.

