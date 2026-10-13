Гюров: Сигурността на народа ни е на първо място и той трябва да бъде защитен веднага

Кандидатът за президент Андрей Гюров настоя правителството незабавно да поиска консултации със съюзниците по член 4 от Договора за НАТО. В позиция по повод новите атаки срещу търговски кораби в Черно море той отправи остра критика към реакцията на управляващите и поиска конкретни действия за защита на националната сигурност.

„Тази нощ отново бяха атакувани два търговски кораба в Черно море. Този път още по-близо до българските териториални води. Има пострадали, единият от корабите е потънал“, посочва Гюров.

Според него новите нападения са ескалация след плахата реакция на българските власти при предишните атаки. Още: Андрей Гюров в Пазарджик: „Тук е така“ е най-скъпото оправдание за България - цената е бъдещето на децата ни*

„Ескалация, дошла след плахата ни реакция отпреди дни. След седмица спорове от управляващите дали дроновете са руски, или не. След поредица пожелателни мерки - като тази, че „подкрепяме мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море“, заявява кандидатът за президент.

„Настоявам правителството незабавно да поиска консултации по член 4 от Договора за НАТО и да представи конкретен план за защита на българското крайбрежие и корабоплаването“, категоричен е Андрей Гюров.

В позицията си той поставя и въпроса за информацията за инцидента със запалените антени край Плана и реакцията на институциите.

„Когато говорим за хибридни атаки и ескалация - само преди часове стана ясно, че на 9 октомври вечерта са запалени 11 антени за комуникация със сателитната система Старлинк край Плана. Мълчание и информационно затъмнение“, заявява Гюров. Още: Какви сделки ще се случат и ще прелеят ли гласове за президентския вот след ударените кораби в Черно море: Сблъсък между подкрепящи Йотова и Гюров

Той прави съпоставка с реакцията на полските власти при подобен случай: „Подобен инцидент е имало в края на септември в Полша и вече има задържани, като полският премиер посочва този акт като още един епизод от „хибридната война“.

Гюров отправя пряка критика към начина, по който българските институции реагират на тези заплахи, и поставя въпроса за работата на службите.

„В България тези атаки и саботажи се потулват. Как работят службите за противодействие на саботажи? Или това ще е самозапалване, както военните складове се самовзривяват?“

„Води се хибридна война. Извадете главите от пясъка“, призовава кандидатът за президент. Още: Андрей Гюров: Приемам поканите за президентски дебати. Илияна Йотова все още не е потвърдила нито една*

„Сигурността на народа ни е на първо място и той трябва да бъде защитен веднага!“, категоричен е Андрей Гюров.