Христо Иванов отговори на Борисов за "Магнитски" и Пеевски: Вградил си се в статуквото като мома в мост

Бившият лидер на "Да, България" Христо Иванов категорично опроверга твърдението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е участвал в разговори или оказвал съдействие за сваляне на санкциите "Магнитски" срещу Делян Пеевски. Иванов нарече думите на Борисов "бездоказателствени лъжи, целящи компрометиране и запушване устата на опонентите". Той подчерта, че самият факт, че санкциите срещу Пеевски и останалите засегнати лица все още са в сила, е най-доброто доказателство срещу подобни внушения.

"И публично, и в частни разговори винаги съм заявявал, че санкциите се основават на политическа оценка за неспособността на българските институции да се справят със системната корупция и злоупотребата с власт", заяви Иванов в позиция, публикувана във Facebook профила на "Да, България". По думите му държавата е с "ограничена международна вменяемост и договороспособност" заради овладяването на ключови институции от Пеевски.

"Това налага спрямо нас да се прилагат екстраординерни мерки от партньорските държави, които споделят сигурността си с нас, особено след провала на европейските институции да решат проблема", допълни бившият министър.

"Вградил се е в статуквото на Пеевски като мома в мост"

Иванов смята, че излизането от тази ситуация може да стане само чрез "реални и дълбоки реформи". По думите му "проблемът на Борисов е, че той се е вградил в това статукво буквално като мома в мост. Винаги, когато е имал шанс да се разграничи, е потвърждавал зависимостта си от корупционния модел, свързван с Делян Пеевски".

Той отхвърли и опита на Борисов да оневини Пеевски за обвиненията по закона "Магнитски", включително за схемата с продажба на български паспорти. "Борисов дори се опита да се разграничи от Горанов, въпреки дългогодишната му лоялност. Единствено Пеевски е важен, защото от него Борисов е фатално зависим", заяви Иванов.

По думите му САЩ преразглеждат периодично санкционираните лица, но само когато има доказателства за реална промяна. Той обаче се съмнява, че новата американска администрация би вдигнала санкции "в замяна на каквито и да било договорки".

"Държавите, които осъзнават тежестта си, не си подбиват цената, договаряйки се с дребни криминално-властови мрежи. Въпросът не е за пари, а за престиж. Никакви връзки, лобиране или лазене по посолства няма значение – тази логика досега винаги е надделявала", добавя Иванов.

В края на изявлението си той критикува собствената си политическа общност, че не е успяла да изгради "реалистична програма за институционални реформи, които да демонтират модела Пеевски – Борисов". Като първостепенна цел Иванов посочва "освобождаването на Висшия съдебен съвет от контрола на Пеевски и свързаните с него кланове", без което, по думите му, "Пеевски ще остане необяснимо силен".