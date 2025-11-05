"Времето е пропиляно": ПП-ДБ се оплакват, че енергийният министър не дава отговори за "Лукойл" (ВИДЕО)

"В комисия поискахме изслушване на министъра на енергетиката по темата "Лукойл". Имаше достатъчно време да се проведе едно такова изслушване. Всяка първа сряда се провеждат изслушвания на ресорния министър. Г-н Жечо Станков не се отзова на това изслушване и видяхте, че комисията беше прекратена", каза депутатът от "Продължаме промяната" Радослав Рибарски пред медиите в парламента след енергийна комисия.

От своя страна лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че в момента, в който от ПП-ДБ са попитали за "Лукойл", министърът си е тръгнал.

Пропиляното време

Рибарски е на мнение, че седмиците след обявяването на санкциите е пропилян.

"Дали реално е искано отлагане на датата 21 ноември, тази дата наближава. Все повече се увеличават притесненията на всички в сектора", смята Рибарски. ОЩЕ: Собственикът на Gunvor Group: Сделката ни ще сложи край на руския контрол върху "Лукойл"

Особеният управител на държавата в "Лукойл"

Депутатът от ПП пита още дали ще има особен управител или няма да има. "Ние като и вносители на особения управител като законодателна промяна, знаем, че това изисква време", смята Рибарски.

От своя страна Ивайло Мирчев отчете, че трябвда да има особен управител, но при ясен ангажимент собствеността да не бъде руска и при ясна възможност за контрол какво прави особеният управител.

"Ако особеният управител е под контрола на голямото "Д" в държавата, тогава на входа ще казва кой да продава петрола, на изхода ще казва на кого да се продава горивото и на каква цена", каза още Мирчев. ОЩЕ: Борисов намира логика в одържавяване на "Лукойл" (ВИДЕО)