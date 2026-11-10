Най-фалшивите избори, дори няма резултатите в протоколите: Григор Лилов го казва - обяснение защо не е така

Най-фалшивите избори досега. "ЦИК не благоволи да помести в официалния орган на държавата пълния отчет - брой гласоподаватели, брой допълнително вписани в списъците, брой бюлетини - използвани и върнати, брой секции, брой гласували избиратели, недействителни гласове. Т.е. всичко онова, което придава достоверност чрез факти кой как е спечелил". Това написа в своята лична страница във Facebook журналистът Григор Лилов като коментар за президентските избори, с които Илияна Йотова стана първата жена-президент на България.

Лилов обаче не спря дотук: "Не сте гласували за кандидати, макар че сте гласували". По думите му, сканираните протоколи от секционните избирателни комисии (СИК) "не съдържат никакви данни за вота – колко гласове са подадени за Йотова и респективно колко са за Гюров".

Още: МВР не спира да се хвали колко работа е свършило: Няма нови схеми за купуване на гласове

Оборване – точка по точка

Първо, ЦИК няма законово задължение да публикува в Държавен вестник пълен статистически отчет на които и да е избори. Напротив – обнародва се официалното решение на ЦИК за обявяване на окончателните резултати от съответните избори. ЦИК публикува резултатите от изборите, включително от машинното гласуване и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден – но на интернет страницата си, това го пише в чл. 57, ал. 1, т. 42 във връзка с т. 41 от Изборния кодекс.

Второ – за сканираните протоколи. Тези протоколи от СИК, за които говори Лилов, отразяват само гласуване на хартия! И тъй като за изборите за президент имаше изцяло машинно гласуване, резултатите кой кандидат колко гласа взема в дадена секция се представят от протоколите, които машините "вадят" след като бъде обявен край на изборния ден. В официалния сайт на ЦИК това е видимо – за всяка секция, когато бъде кликнат номера ѝ, има падащо меню и означения за всяка машина в нея, графа "Контролно преброяване".

Отделно Лилов твърди, че има необяснима промяна на броя на секциите между първи и втори тур на президентските избори. Това твърдение заслужава отговор - от ЦИК!

Още: Ивайло Калушев в избирателен списък и с право на глас: От ЦИК обясниха кое как е