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В кое не сме смели: Депутат на Радев оцени бюджета като здравословен и стабилен

10 ноември 2026, 8:28 часа 597 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В кое не сме смели: Депутат на Радев оцени бюджета като здравословен и стабилен

Бюджет 2027 е бюджет на стабилността и бюджет, който оздравява публичните финанси. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред БНТ. По думите му бюджетът има повече инвестиции в икономически растеж, има повече пари за децата, за майките и за минималната работна заплата. Още: Скучен бюджет, камионът може да падне в пропастта: Икономисти за план-сметката и ролята на КЗК

Реформаторско правителство

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Василев запита в кое управляващите не са смели, като се позова, че нито едно друго правителство не се е решило да направи реформа в администрацията. "Нашето правителство е първото, което съкращава хора от администрацията", посочи Иван Василев. 

В цялото си интервю в националната телевизия Василев защити бюджета на правителството, като заяви, че нито едно правителство досега не се е нагърбило да прави каквито и да било реформи, с изключение на кабинета на "Прогресивна България". 

Според него в бюджета има политики за растеж и развитие на икономиката. 

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Румен Радев Иван Василев Прогресивна България бюджет 2027
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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