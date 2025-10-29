Любопитно:

29 октомври 2025, 16:49 часа 643 прочитания 0 коментара
Има кворум, но няма заседание: Шефът на ДАНС пак за зелен хайвер в парламента

Комисията за контрол над службите и използването на специалните разузнавателни средства (СРС)събра кворум, за да започне заседанието си. Това не се беше случвало от много време насам и особено, откакто в новата сесия председателството на комисията се пое от Златан Златанов от проруската партия "Възраждане". За разлика от предходни пъти - депутатите от управляващото мнозинство дойдоха на заседанието. Както обикновено комисията заседава при закрити врата, но тъкмо затвориха вратата и след около няколко минути - си тръгна шефът на ДАНС Деньо Денев, който трябваше да бъде изслушан от комисията.

По информация на Божидар Божанов от "Да, България" мнозинството е отхвърлило дневния ред и на практика комисията няма да заседава. 

Дневният ред

По програма комисията трябваше да изслуша шефа на ДАНС, заедно с директора на териториалната дирекция на ДАНС – Пазарджик и представители на МВР относно постъпил сигнал, съдържащ информация за опорочаване на изборния процес при проведените избори за общински съветници в община Пазарджик.

Комисията трябваше да разгледа още и законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Дневният ред включваше още и законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. ОЩЕ: Шефът на ДАНС се разходи до парламента: Провали се заседанието на комисията, която щеше да го изслушва

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
