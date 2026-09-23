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Трагедия затвори част от Колизеума

23 септември 2026, 9:54 часа 752 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Трагедия затвори част от Колизеума

Една от най-посещаваните туристически забележителности в Рим - Колизеума, беше затворена за посетители заради смъртта на работник, който е загинал през нощта, съобщиха от Министерството на културата. "Андреа Морети, специалист по височинни въжени дейности, е починал снощи във Флавиевия амфитеатър след трудова злополука", съобщиха от ведомството. ОЩЕ: Структури, скрити от векове, вече могат да се видят в Колизеума

"В знак на траур Археологическият парк "Колизеум" реши да затвори за посетители за деня второто ниво, където е станал инцидентът", се посочва в съобщението.

Министерството не предостави повече подробности, но уточни, че полицията работи по изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Министърът на културата Алесандро Джули изрази "най-дълбоките си и искрени съболезнования на всички за безсмислената смърт на млад човек по време на работа".

Колизеумът, най-големият амфитеатър в света, е построен през I век и е бил използван за събития като лов на диви животни и гладиаторски битки. Амфитеатърът е можел да побере около 50 000 зрители.

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Рим Колизеум загинал работник
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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