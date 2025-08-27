Войната в Украйна:

Радев заговори за стратегическо партньорство с "Райнметал", Папергер му благодари за подкрепата

Радев заговори за стратегическо партньорство с "Райнметал", Папергер му благодари за подкрепата

България има амбицията не само за съвместно производство с германския концерн „Райнметал“, а за по-нататъшно развитие на дългосрочното стратегическо партньорство с Германия, което да води към създаване на нови работни места, внедряване на нови технологии, подкрепа за модернизацията на Българските въоръжени сили и разширяване на пазарите на българската индустрия. Това заяви президентът Румен Радев в Германия след официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод за производство на артилерийски боеприпаси на германския отбранителен концерн „Райнметал“ в Унтерлюс, Долна Саксония.

Припомняме, че срещите на президента в Райнметал" бяха предшествани от среща на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в концерна. 

Държавният глава наскоро каза, че именно той е направил подарък на правителството, като е осигурил инвестицията на "Райнметал" у нас, за която Борисов се похвали. ОЩЕ: Скоро два завода на "Райнметал" у нас: Борисов открехна за преговори за трети за дронове (ВИДЕО)

Работното посещение на Радев в Германия

Българският държавен глава е на работно посещение във Федерална република Германия, където по покана на изпълнителния директор на „Райнметал“ Армин Папергер участва в церемонията по откриването на нов завод на най-големия отбранителен концерн в Европа.

Сред гостите на събитието бяха генералният секретар на НАТО Марк Рюте, министър-председателят на Румъния Илие Болоян, вицеканцлерът и федерален министър на финансите на Германия Ларс Клингбайл и федералният министър на отбраната Борис Писториус. 

Армин Папергер представи възможностите на новия завод, а след церемонията по неговото откриване двамата проведоха среща, след която пред български медии държавният глава поздрави изпълнителния директор на „Райнметал“ за новия завод на компанията, който е образец за водещи технологии и стандарти в отбранителната индустрия. ОЩЕ: Радев се хвали с подаръци за кабинета: "Райнметал" и главен секретар на МВР (ВИДЕО)

Президентът открои споделените амбиции, обсъдени с Армин Папергер на тяхната среща в Мюнхен през месец февруари, по време последвалото посещение в България по покана на държавния глава, както и днес в Унтерлюс. „Тези амбиции са за нови производства, за още по-високи технологии с добавена стойност, за автономни системи и за създаване на съвместно предприятие в България за производство на автотранспортна техника“, посочи Румен Радев, като добави, че автопаркът на Българската армия има нужда от цялостно обновяване. По думите на държавния глава с планираните инвестиции на „Райнметал“ у нас страната ни става част от европейската отбранителна екосистема.

Папергер благодари на Радев за подкрепата

Изпълнителният директор на „Райнметал“ посочи, че на срещата си с президента Румен Радев на Мюнхенската конференция са обсъдили възможностите за изграждането съвместно със страната ни на два завода у нас за боеприпаси и за барут. „Благодаря най-сърдечно на президента и за неговата подкрепа“, посочи Армин Папергер и изрази амбицията на „Райнметал“ съвместно със страната ни да изгради два завода у нас, като с българския държавен глава са обсъдени възможностите това да се случи възможно най-скоро. ОЩЕ: Ракети с барут: Борисов хвърли инвестиционна бомба за военната ни промишленост (ВИДЕО)

Деница Китанова
