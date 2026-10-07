Провокация към НАТО ли са атаките с дронове в икономическата зона на България? (ВИДЕО)

Провокация към НАТО ли са атаките с дронове в икономическата зона на България? През нощта на 5-ти срещу 6-ти октомври два кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Тя се простира на разстояние до 200 морски мили или приблизително 370 километра от бреговата ни линия, съгласно Конвенцията на ООН по морско право и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Основната разлика между териториалните води и изключителната икономическа зона е в степента на държавен суверенитет и правата, които държавата упражнява в тях.

Водите в изключителната икономическа зона имат особен правен режим и инциденти в този район не се смятат за нарушение на българското морско или въздушно пространство.

Поразените корабите са били търговски. Първият кораб - Alfa Watan е плавал под флага на Того, а вторият - Able, от който бяха спасени 18 моряци, е плавал под флага на Палау. Днес шефът на центъра за морско търсене и спасяване о.р. вицеадмирал Румен Николов обяви, че операцията по издирването на екипажа от потъналия Alfa Watan е прекратена в 17 часа вчера и няма да бъде подновена.

Експерти по геополитика веднага повдигнаха въпроса за поредна провокация по източния фланг на НАТО от страна на Руската федерация. Аргументите за това са свързани с факта, че атаката се случва много близо до българската морска граница, без реално да е засегната територия на страна членка от Алианса.

Затова и реакциите на западните държави към момента са предпазливи, въпреки че Унгария и Швеция изразиха пълна подкрепа за България след случилото се.

Премиерът Румен Радев спешно заговори за придобиване на нови системи за сигурност, така че въздушната отбрана на българското небе да бъде подсигурена.