Изненадващо име стана заместник-министър на правосъдието

Заместник-военноапелативният прокурор Стоян Лазаров се присъединява към екипа на правосъдния министър Георги Георгиев и ще заеме поста на трети негов заместник. Решението стана ясно на извънредно заседание на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет, където беше разгледано заявлението на Лазаров за освобождаване от длъжност поради несъвместимост.

В молбата си той се позовава на точка от Закона за съдебната власт. Съгласно неямагистрат не може да заема определени длъжности или да извършва дейности, които влизат в конфликт със статута му. Законът изрично забранява съдии, прокурори и следователи да бъдат депутати, кметове, общински съветници, да работят в държавни и общински органи или в институции на ЕС (с изключение на европейски делегиран прокурор), да упражняват търговска дейност, да получават възнаграждения по договори с държавни или частни структури, да упражняват свободни професии, както и да членуват в политически партии или синдикати извън съдебната система.

Заместниците на Георгиев

Освобождаването на Лазаров влиза в сила от датата, на която той официално встъпи в длъжност като заместник-министър на правосъдието. Лазаров бе назначен за заместник военноапелативен прокурор през юли, а преди това заемаше поста заместник на военноокръжния прокурор.

Досега министър Георгиев имаше двама заместници – Спаска Кинчева и Михаела Мечкунова. С назначението на Лазаров ръководният екип на Министерството на правосъдието вече включва трима заместник-министри.