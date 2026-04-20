Йордан Цонев и Стефка Костадинова няма да са депутати

20 април 2026, 17:52 часа 7575 прочитания 1 коментар
Йордан Цонев няма да бъде част от 52-ото Народно събрание - развръзка, която до скоро изглеждаше трудно възможна за един от най-дългогодишните играчи в българската политика. Окончателните данни на ЦИК при 100% обработени протоколи показват, че ДПС остава без мандати в общо 14 избирателни района.

Сред тях са и ключови области като Варна и Велико Търново, където именно Цонев беше водач на листите. Въпреки това резултатите не достигат за осигуряване на депутатско място - рядък прецедент за политик с близо четвърт век присъствие в парламента.

Извън новия парламент остава и Стефка Костадинова, бивш президент на БОК, която не успява да влезе от Пловдив. 

Шок за Цонев

Цонев е едно от най-разпознаваемите лица в законодателната власт през последните две десетилетия. Кариерата му започва през 1997 г. като ключова фигура в СДС, но в края на управлението на Иван Костов е изключен от партията заедно с Христо Бисеров. Опитът им да се върнат в парламента през 2001 г. е неуспешен, но четири години по-късно двамата се присъединяват към ДПС, тогава ръководено от Ахмед Доган

В следващите години Цонев се утвърждава като водещ експерт по публични финанси в движението, дългогодишен председател на Бюджетната комисия и заместник-председател на Народното събрание.

След разцеплението в ДПС през 2024 г. той остава в лагера на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, но настоящият вот показва сериозна ерозия на влиянието на формацията в редица райони.

Ивайло Анев Отговорен редактор
