"Всяка община си носи нейните специфики спрямо кандидатите, които имат шанс да спечелят, и спрямо самата община. Дали сме на нашите местни структури свободата във всяка община да се коалират или не, с който решат, че е добре за съответната община." Така лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев отговори в ефира на Студио Actualno на въпрос дали можем да очакваме партията му да участва в местни колаборации с ПБ, ГЕРБ, "Възраждане" и т.н. за местните избори, след като вече стана ясно, че ПП и ДБ няма да влизат в национална коалиция за вота идната есен.

"Политическата обстановка е доста динамична. Следващите няколко месеца ще видим доста размествания, подобно на това, което видях последните няколко месеца, поне според мен", каза Василев. Интервюто бе записано часове преди да стане ясно решението на Общинската избирателна комисия във Варна, която прекрати правомощията на Благомир Коцев като кмет на морската столица.

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Кметовете на ПП

На въпрос дали ПП припознава Васил Терзиев, Благомир Коцев, Петър Куленски и Методи Байкушев към днешна дата като свои кметове, Василев уточни:

"Методи е член на Изпълнителния съвет. Куленски е член на партията също. Васко Терзиев беше коалиционен кандидат с инициативен комитет, не е член на "Продължаването на промяната". И Благомир Коцев също е член на партията ни. Дали тези хора искат да бъдат кандидати за нов мандат и дали ще бъдат подкрепени от ПП, е решение на Националния съвет, което ще се вземе в момента, в който те ясно заявят, че искат нов мандат", каза още Василев.

Какви спорове предстоят с управляващото мнозинство по тема бюджет и как стана така, че Асен Василев с едната ръка снима клипчета за гълъби и пари, а с другата гласува с Румен Радев за новия състав на ВСС - отговорите вижте в интервюто във видеото: