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Какви сделки ще се случат и ще прелеят ли гласове за президентския вот след ударените кораби в Черно море: Сблъсък между подкрепящи Йотова и Гюров

09 октомври 2026, 8:29 часа 630 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Какви сделки ще се случат и ще прелеят ли гласове за президентския вот след ударените кораби в Черно море: Сблъсък между подкрепящи Йотова и Гюров

Сделките, които ще се извършат в последния момент, ще бъдат ориентирани към преливане на електорат от една политическа сила към друга, което може да стане с ясно обръщение от топ политически лидер към неговите избиратели. Това заяви Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд и част от Инициативния комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров-Георги Кандев. Още: Българофоб за пари и власт, българин по паспорт: Петар Богойески ще избира президент на България (ДОКУМЕНТИ)

Кой къде ще се позиционира на президентския вот след ударените кораби?

Снимка: Getty

По думите му чудно е как Борисов ще убеди избирателите на ГЕРБ да гласуват за Илияна Йотова. 

Според него чудно е и какво ще се случи по линията Радев-Йотова. 

Бившият министър на отбраната, а сега част от Инициативния комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова-Кирил Вълчев - Красимир Каракачанов, призова всички кандидати за президенти да се концентрират върху това какво биха направили в ситуацията, в която живеем. 

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Каракачанов не смята, че в момента Илияна Йотова е в зависимост от Румен Радев, че да се еманципира от него. И Йотова, и Радев имат нюанси в своите възприятия за проблемите и това е съвсем нормално, уточни той. 

Каракачанов като бивш министър на отбраната коментира и горещата тема с ударените кораби в Черно море, като заяви, че дроновете най-вероятно са руски, тъй като са имали за цел да ударят един от корабите, които вероятно е превозвал оръжие. Най-вероятната причина, според бившия министър на отбраната, целта е била именно да бъде ударен корабът с оръжията, за да не остане следа от него.

Вторият кораб, който бе ударен от дроновете, най-вероятно според Каракачанов е бил пълен с пшеница, която бива продавана и Украйна печели пари от това. 

Бойко Станкушев също се включи по горещата тема и призова Румен Радев и Илияна Йотов да поискат детайлна информация за корабите. Красимир Каракачанов допълни, че по линия на военното министерство вече е поискана информация, но най-вероятно информацията няма да дойде за 24 часа. Двата кораба са собственост на турски частни фирми и Ердоган, като турски държавен глава, не се е произнесъл официално, отчете бившият министър на отбраната.

Каракачанов обаче е убеден, че след като цялата информация за дроновете се изясни, правителството ще вземе всички необходими мерки. На информация, подаден от двете воюващи страни - Русия и Украйна, бих бил скептичен дали да повярвам на Владимир Путин или Володимир Зеленски, каза още той. 

Бойко Станкушев продължи да поддържа своята теза и заяви, че и президент, и премиер трябва да говорят така на народа си, за да може хората да бъдат спокойни или да бъдат подготвени за нещо следващо. "Тази офанзива на Путин, на който пердето му е паднало на рождения ден, има опасност от това - на корабните превозвачи като им се обадят, че е прибрана цялата реколта, няма да може да се намери кой да я транспортира", каза още той. 

Каракачанов допълни, че основният въпрос, който възниква и от войната в Украйна и от ударените кораби, е да се търси решение за приключване на войната с мирни средства. Няма логика да се води "война до дупка", защото както се вижда и Русия, и Украйна не искат мир, каза още той, без да коментира какво тогава значат постоянните призиви и предложения на Зеленски към Путин за спиране на огъня и започване на мирни преговори. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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