Смятам, че тези кораби са дошли толкова близо до българския бряг, защото са разчитали и са очаквали някаква защита от България. Но България (досега) няма желание да защитава кораби от Руската федерация - защитва постфактум, след като плавателните съдове са ударени. Това заяви капитан първи ранг Васил Данов, член на УС на Атлантическия съвет в България.

"Предполагам, че най-после на премиера и правителството им е станало ясно кой е извършителят и трябва да се предприемат мерки", уточни капитанът пред БНТ. "Дошли са дотук едни зелени човечета и следващият път ще отидат на жълтите павета", каза още Данов, напомняйки как в Украйна през 2014 година дойдоха руски войници и 8 години руският диктатор Владимир Путин го отричаше, наричаше ги "рускоезични", които се борят за независимост, преди през 2022 година да нареди пълномащабна руска инвазия в Украйна. Той разкритикува и това правителство, и всички досега за закъснението да сме част от разработка на антидрон системи и системи за сваляне на ракети. Специално за правителството на Радев Данов наблегна - този кабинет ни извади от всякакви съюзнически формати за разработка на антидрон системи.

18-20 морски мили е разстояние, което се вижда от българския бряг, съвсем близо до териториалните ни води. Българските ВМС (военноморски сили) имат брегова система "Екран", с която могат да наблюдават и имат данни за всеки кораб, който е в наши териториални води и наблизо, каза Данов пред БНТ.

"Тръмп развърза ръцете на Путин да прави каквото си иска", констатира кап. Данов заради безумната сделка за износ на руски дизел. По думите му, Тръмп го е направил, за да спечели гласове от американските фермери за предстоящите на 3 ноември избори за Конгреса и за губернатори на 36 щата - ОЩЕ: Те се съгласиха на енергийно примирие, защото аз казах: "Съгласни сте"