Като пускане на тото: ИТН за гласуването със скенери (ВИДЕО)

Председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов сравни гласуването на следващите избори като тото, той дори заговори за "красотата на вот със скенери". "Секционните комисия наблюдава процеса от първия ред и гледа да няма простотии, а не да обслужва машината", каза още Тошко Йорданов. По думите му протоколите няма да се попълват на ръка от членовете на секциите, а ще излизат от скенерите, като после резултатите ще се носят в РИК, което означава, че няма да има драскане върху протоколи.

Той заяви, че е имало разговор с министъра на електронното управление и че имаме изпратени предложения от 6 фирми, т.е. процесът не е нулев.

"Опозицията може да ме обвини, че съм извънземен и ще е също толкова тъпо, колкото, че ще откраднем изборите", добави още Йорданов.

Процесът като тото

Според Тошко Йорданов процесът е елементарен. "Влиза избирателят, взима си бюлетината, попълва я, все едно отивате да попълвате фиш в тотото, слага я на сканиращото устройство, бюлетината пада в урната. Ако е сбъркал и е излязъл извън квадратчето, отчита, че е извън, изплюва му обратно бюлетината. Бюлетината се унищожава, дават му нова, попълва и влиза веднага", обясни Йорданов.

Избирателните списъци

Тошко Йорданов коментира и предложението на ИТН в Изборния кодекс за премахване на мъртвите души. "В началото на този парламент, когато ПП-ДБ предложихме санитарен кордон, ние им върнахме обратна декларация да подпишат за мъртвите души", добави Йорданов.

Той заяви, че още тогава това е договорено и затова е в недоумение защо от ПП-ДБ сега саботират това.

Йорданов попита защо между преброяването и избирателните списъци може да има 1 млн. души разлика в полза на избирателните списъци. Попитан дали няма да отнеме време и да затрудни изборния процес дописването на тези, които ги няма в списъка. "Не е така, защото и сега се дописва", добави още Йорданов.

ИТН и следващият парламент

ИТН са уверени, че ще бъдат в следващия парламент, дори заговориха, че биха инициирали временна комисия за старите машини. ОЩЕ: Променят как гласуваме в "12 без 5": Какво казва практиката по света?