Киселова "с благодарност" си тръгва през декември, председателите на парламента ще се сменят всяка година

Изглежда е постигнато споразумение, за да има равноправие между трите основни партньора в управлението: всеки да има председател на парламента по 10 месеца или по една календарна година. През декември Наталия Киселова ще си отиде от поста председател на НС с "благодарност от мнозинството".

Това съобщи пред БНТ Александър Томов, председател на „БСД-Евролевица” - коалиционен партньор в „БСП-Обединена левица”. В неделя социалистите имат Национален съвет, на който ще бъде обсъден този вариант.

Въпреки че е неприятно - особено за такива като мен, които принципно бяха Наталия Киселова да остане на поста - смятам, че решението ще бъде подкрепено, заяви Томов. „Аз съжалявам за Наталия Киселова, защото тя е много диалогичен и компромисен човек и управлява много труден, невъзпитан парламент“, каза Томов и подчерта, че цената на компромиса за БСП е да се запази стабилността, да се приеме бюджетът, да се влезе в еврозоната. Киселова стана председател на НС на 6 декември 2024 г.

Още: "Преформатирането" на властта засегна председателя на парламента: ГЕРБ и ИТН искат ротация

Снимка: БГНЕС

Нямаше начин да се отиде към нови избори сега. Това щеше да бъде престъпление към нацията, към България, към гражданите. Трябваше да се направи компромис, каза още Александър Томов.

Спекулациите са, че предложението на ГЕРБ за председател на НС е Рая Назарян.

Още: Трусът в управлението: Партия напусна заради Наталия Киселова и "цирк" на Пеевски