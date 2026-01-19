Консервативните гласове: Радев откри пътя си към това да се превърне в "българския Орбан"

Румен Радев "направи ход към избора на идеологията, вместо жълтопаветието", което може да му открие пътя към опита да се превърне в "български Орбан". Това коментира в социалните мрежи Кристиян Шкварек, председател фондация "Консервативно Общество" и сдружение "Месец на Семейството" по отношението на решението на президента Радев да се откаже от поста и да влезе в политиката.

"Преди месец написах, че ако Радев все пак се яви на избори и ги спечели, изборът му за управление ще се сведе до Възраждане или ППДБ. Избор с ППДБ ще гарантира на Радев европейска легитимация, благосклонност на "добрите медии" и празни жълти павета. Но ще зачеркне всякакъв опит да стане "български Орбан" и да се възползва от консервативната вълна в Щатите", пише Шкварек.

"С други думи, изборът му накрая ще опре до идеология и риск от една страна, или комфорта на жълтопаветието от другата", допълни той.

Още: "Крайно време беше": Божков е бил нетърпелив Радев да влезе в политиката

Шкварек днес е бил изненадан от речта на Радев, с която, по думите му, президентът е избрал идеологията.

"Изненадващо за мен, направи ход към избора на идеологията, вместо жълтопаветието, посочвайки ги директно: "Кабинетът на сглобката заличи разликата между корупционери и борци с корупцията, между законност и беззаконие"", пише Шкварек, изразявайки подкрепа за думите на Радев.

Решението на президента

Президентът Румен Радев официално обяви, че ще подаде оставка, което е безпрецедентен случай в новата история на България.

Още: "Величие" с подкрепа и предупреждение: Президентът да внимава кои хора си избира

Държавният глава трябва да подаде оставка пред Конституционния съд, който установява действителността и доброволността на акта.

След това вицепрезидентът Илияна Йотова поема функциите на президента.

"Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас. Вашето доверие ме задължава да защитя институциите", обяви Радев.

Той даде ясен знак, че ще участва на следващите парламентарни избори срещу "порочния управленски модел, който функционира по механизмите на олигархията".

Още: МЕЧ приема Радев като възможен съюзник