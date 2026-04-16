Кандев: Над 75 000 евро за купуване на гласове са иззети днес от три града

Над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове за изборите в неделя, са иззети при операция на СДВР. Това съобщи в профила си във Фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Сумата е иззета само на територията на София.

Публикувахте от Георги Кандев в Четвъртък, 16 април 2026 г.

Още 20 000 евро със същото предназначение са конфискувани на територията на област Русе, написа Кандев. Успешна полицейска акция е проведена и в Перник, където са открити над 10 000 евро, както и списъци с имена и съответстващи лица срещу тях, допълни той.

