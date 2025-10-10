Войната в Украйна:

10 октомври 2025, 12:31 часа 277 прочитания 0 коментара
Мнозинството довърши "разчистването" на службите - президентът вече няма думата

Депутатите от управляващото мнозинство - ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало" - приеха на първо четене промени в два закона, с които отнемат правомощието на президента да назначава председателите на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и на Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО).

Досега шефовете на двете служби се назначаваха с указ на държавния глава по предложение на Министерския съвет. След промените тази процедура отпада – решението вече ще е изцяло в ръцете на правителството.

Само преди седмица парламентът гласува аналогична промяна и за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), като прие председателят ѝ да се избира от Народното събрание, а не от президента. С това мнозинството отвори пътя за избирането на Деньо Денев за шеф на ДАНС. Още: "Не променяме Конституцията": Депутат от БСП-ОЛ подкрепи промяната при назначаването на шефове на служби

Днес законопроектите за ДАР и ДАТО бяха изтеглени като първи в дневния ред на парламента и бяха приети с гласовете на партиите, подкрепящи правителството.

Дебатът

От "Възраждане" обявиха, че промените са противоконституционни и започват да събират подписи за сезиране на Конституционния съд. Подкрепа за подобно искане заяви и Атанас Атанасов от "Продължаваме промяната – Демократична България".

"След тези промени вече няма никакви гаранции, че ръководителите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще бъдат политически неутрални. Именно заради това Конституцията предвиждаше балансиран механизъм между изпълнителната власт и президента", каза Атанасов. Още: И разузнаването пазарува: Атанасов разкри схема за осветяване на разузнавачи (ВИДЕО)

След окончателното гласуване на промените Божидар Божанов също заяви, че е гласувал "против", защото "с тях на Пеевски се дава контрол върху службата, която отговаря за подслушването, а чрез нея той държи много хора в тази зала".

Според Цончо Ганев от "Възраждане" промените са продиктувани от страх: "ГЕРБ усещат, че няма да спечелят президентските избори и искат бъдещият държавен глава да няма никакви реални правомощия."

Депутатът Николай Радулов от "Има такъв народ" добави, че "след като се върви към отнемане на всички права на президента, най-логично е парламентът да се разпусне и да се свика Велико народно събрание, което да узакони това официално".

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
