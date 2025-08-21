На комисия: Създават Борд по водите - министерства и общини с ангажименти

Ресорната комисия по околна среда прие проекта на решение, с който Министерски съвет се задължава в срок до 2 седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 година и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция за евентуални бъдещи кризи. Предложението е на управляващата коалиция в лицето на ГЕРБ-СДС, „БСП - Обединена левица“ и „Има такъв народ“. "За" проекта на решение в комисията гласуваха 12 депутати, 1 беше "против", а трима се "въздържаха". Окончателното решение трябва да бъде на пленарна зала.

Идята е бордът да включва представители Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на финансите, Министерство на енергетиката, Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката и индустрията и на Националното сдружение на общините в Република България ( НСОРБ) и Българската банка за развитие (ББР). ОЩЕ: "Язовир и храм се правят бавно": Двама министри с краткосрочни мерки за безводието

Снимка: БГНЕС

Задълженията на министерствата и институциите

С проекта на решение се задължават Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) чрез Българския ВиК Холдинг и ВиК операторите съвместно с кметовете на общини да извършат спешно почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи до тях водопроводи с цел гарантиране на достъп до вода от съществуващи водоизточници.

Задължава се МРРБ и МОСВ и Басейновите дирекции спешно да осъществят проучване и сондиране на нови водоизточници.

Министерство на здравеопазването ще има задължението да осигури лабораторни изследвания и оценка на качеството на водата от всички съществуващи и нови водоизточници в най-кратки срокове.

МРРБ заедно с министерство на финансите и кметовете на общини да проиритизират инвестиционната програма на бюджета с цел приоритетно финансиране на инвестиционни проекти за питейна вода.

МРРБ в координация с компетентинете органи да възложат на независими екипи от състава на ВиК оператолите извършването на незабавни проверки за нерегламинтирано използване на питейна вода от водосвабдителната мрежа.

МРРБ трябва да проведе консултации и да съдейства на ВиК дружествата и общините за осигуряването на допълнителен финансов ресурс за преодоляване на водната криза от ББР, а МЗХ и МОСВ и басейновите дирекции в координация д други органи да осигурят достъп до водни ресурси за напояване.

Задълженията включват още преглед и анализ на приложимото законодателство и принеобходимост да се направят предложения за законодателни промени с цел облекчаване на устройствените процедури, екологичните процедури и процедурите за въвеждане в експлоатация на нови водоизточници в условията на безводие.

Междувременно от "Продължаваме промяната" предлагаха Министерски съвет в координация с отговорните институции, областните управители на воден режим или под риск за такъв да предложат в действие кризисен план за справяне с безводието, с конкретни срокове и осигурено финансиране. От "Продължаваме промяната" искат и да се направи предложение за актуализация на държавния бюждет.

Дебатите: През Борда, до ChatGPT и TikTok

Дебатът започна с изказване на Красимира Катинчарова от „Величие“, които предлагат министърът на земеделието да извърши пълна проверка на дейността на баластриеви кариери и земнесаряди в речните тераси с цел предотвартяване на суфозия и увреждане на подземните водоносни хоризонти.

Междувременно тя поиска оставката на земеделския министър заради отсъствието му и попита защо присъстващите министри на екологията и на регионалното развитие са с пиарите си на комисията, а няма експерти по води.

Явно от място Кирил Добрев й отговори, че е експерт, но тя му отвърна:„Що сте тука, а не на някой язовир“.

Междувременно Катинчарова злоупотреби с времето за изказване, след което Добрев призова да й дадат думата, за да си запълни Тик-Тока.

„Извинявайте, моля ви прекъсвайте неадеквтнаи изказвания на колеги“, призова Николай Нанков от ГЕРБ-СДС. ОЩЕ: Политици по ChatGPT за TikTok: Депутати се подиграват на "Величие"

"Знаем, че последната версия на ChatGPT е бъгава, ама тряваше ли и ние да ставаме свидетели на това?", добави Станислав Анастасов в процедура по начина на водене. Той каза, че от „ДПС – Ново начало“ не са окичени с микрофони и не работят за Тик-Ток, а искат да се решават проблемите. От "ДПС - Ново начало" приветстваха създаването на Борд по водите.

Междувременно Младен Шишков от ГЕРБ призова все пак да се уважава труда на колегите и на ChatGPT. Той най-вероятно визираше изказването на Катинчарова, което наистина приличаше на генерирано от изкуствен интелект.

„Това решение няма да реши никакъв проблем“, смята Богдан Богданов от ПП-ДБ и уточни, че вече има висш консултативен съвет по водите и той е заседавал миналата година през април, когато е била поредната водна криза в Плевен и излязъл с една стратегия и презентация с краткосрочни и дългосрочни мерки, окито трябва да се предприемат. „Какво се направи от препоръките, които приеха същите тези ведомства тогава?“, попита Богданов.

Според него най-важното е как да се отдели финансов ресурс, тъй като държавате е изтеклила заем, но те са отишли по думите „в един заден джоб“. ПП-ДБ смятат, че единствената цел на това решение е да се тупа топката до ноември, когато завали дъжд.

Той и напомни за изказване на Николай Нанков от 2016, че се започва строителството на язовир „Черни Осъм“.

Йордан Цонев от „ДПС – Ново начало“ отвърна на Богдан Богданов като отговори за проспания период. „Те проспаха четири години – говоря за ПП-ДБ и тази цялата загриженост с това лицемерие ми идва малко в повече“, каза Цонев и обърна внимание, че те са управлявали финансови. „Имахте други акценти – далавери. Да, да няма. Изобщо не се занимавахте с митнически далавери, изобщо не се занимавахте с какво ли още не и сега да ми говорите пред публика колко сте загрижени за водната криза“, каза още Цонев. По думите му приоритетите на ПП-ДБ при управлението са били батерии и всякакви други глупости.

Николай Нанков от ГЕРБ-СДС пък припомни на Богдан Богданов, че през 2016 е казал, че се строят язовири, за да няма водни режими и обърна внимание, че в периода на управлението на ГЕРБ има построени язовири, а ПП-ДБ не са построили нито един и даде пример със спирането на „Луда Яна“.

От своя страна Кирил Добрев от БСП призова да се спре с политическите нападки. "Плевен е била най-добре по времето на Румен Петков, от там нататък е почнала кризата", пошегува се Кирил Добрев. Той отговори на критиките защо няма научна мисъл, като напомни, че акад. Николай Денков е искал да закрива Минно-геоложкия институт. ОЩЕ: Откъде може да се вземе вода за Плевен: Скандал за безводието

Снимка: БГНЕС

По думите му не са много точките и регионите, където има проблем и всеки трябва да се реши по различен начин.

Според него е прав министърът на екологията Манол Генов, на когото са му се смеели всички медии за доматите. "С вода за 4 лв. си поливате доматите, но през байпас и не си я плащате накрая. Времето, в което водата и тока бяха евтини - мина. Както и Румен Петков вече не е кмет", каза още Добрев. ОЩЕ: Депутатите се събират извънредно заради безводието