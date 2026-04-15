Най-дългият предизборен дебат от години: Младите хора от "Дай глас" и Мария Цънцарова със значим успех (ВИДЕО)

Един от най-мащабните предизборни дебати и с най-дълга продължителност в последните години. Журналистическата платформа на бившата телевизионна водеща Мария Цънцарова и големия екип на националната инициатива "ДАЙ ГЛАС" обединиха усилия в името на вероятно най-значимия дебат в настоящата предизборна кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

В дебата участие взеха общо 11 кандидати за депутати, водачи на листи и лидери на формации от "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната - Демократична България" и БСП-Обединена левица. "Възраждане" и "ДПС-Ново начало" не изпратиха свои представители. Дебатът се проведе в три тематични кръга:

Финанси, икономика, цени: Константин Проданов (ПБ), Делян Добрев (ГЕРБ-СДС), Асен Василев (ПП-ДБ), Гергана Алексова (БСП-ОЛ);

Качество на живот, демография, социални политики: Константин Проданов (ПБ), Деница Сачева (ГЕРБ-СДС), Атанас Атанасов (ПП-ДБ), Иван Кръстев (БСП-ОЛ);

Борба с корупцията, правна система и съдебни реформи: Иван Демерджиев (ПБ), Томислав Дончев (ГЕРБ-СДС), Божидар Божанов (ПП-ДБ), Татяна Дончева (БСП-ОЛ).

Организаторите

Зад дебата застанаха обединените усилия на "Извън ефир" и на "ДАЙ ГЛАС" - независима инициатива от над 100 неправителствени организации, сред които "Лигата на младите гласоподаватели", Национална мрежа за развитие и Консорциум "Мрежи в действие".

Основна цел на кампанията "ДАЙ ГЛАС" е да върне смисъла на гласуването като осъзнат, информиран и дългосрочен граждански ангажимент. Дебатът между водещите политически фигури от формациите, които според социологическите проучвания ще бъдат част от следващия парламент, е ключов елемент от този процес.

От своя страна "Лигата на младите гласоподаватели" е инициатива, координирана от Национален младежки форум, съвместно със Студентски клуб на политолога и множество младежки организации и партньори от цялата страна. Лигата има за цел да запознае младите хора с вижданията и решенията на партиите, непосредствено преди избори. Сред постиженията на Лигата за своята история от над шест години е най-големият и единствен предизборен дебат на местните избори през 2023 г. между всички водещи кандидати за кмет на София

В рамките на кампанията "ДАЙ ГЛАС" се проведоха серия от образователни семинари в цялата страна и предизборни дебати по места с водачи на листи и кандидати за народни представители за вота на младите хора във Варна, Ямбол, Сливен, Шумен, Пловдив и много други.

Преди предизборния дебат пък се състоя и заключителното събитие "Дай глас за България", в което младите хора и гражданските организации, съвместно с "Извън ефир", проведоха ключов разговор под формата на публична дискусия с експерти. На нея бяха очертани част от важните приоритети, които младите хора поставят пред бъдещото правителство на България.

