Анализ за преформатирането на кабинета: Нови министри от ДПС, отпадат Киселова и министри БСП?

17 октомври 2025, 10:27 часа 668 прочитания 0 коментара
Радев е притиснат от Пеевски и малко преиграва в ролята на жертва. В един момент грубият популизъм на Пеевски и по-финият популизъм на Радев трябва да отидат на по-заден план и тези проблеми да се решат по същество, както е в по-напредналите демокрации.

Това каза пред БНР политологът и преподавател по политически комуникации доц. Иво Инджов и добави: "Това, че Радев се хвърли на полето на популизма, означава, че може би наближава моментът да го видим начело на един политически проект, или най-малкото - да благослови един такъв проект".

Той прогнозира, че след гневната реч на Бойко Борисов пред партийния актив на ГЕРБ няма да има сериозен трус във властта, а преформатиране на управлението:

"Преформатиране като влязат министри от "ДПС-Ново начало", да отпаднат някои министри на БСП, Наталия Киселова сигурно ще се раздели с поста председател на Народното събрание. Пеевски обаче няма голям интерес да влиза сега ДПС-НН във властта, той и без това консумира властови ресурси. За него е по-добре това да стане догодина, когато това правителство се изхаби още повече".

"Сюжетът с охраната и колите на НСО е още един един разлом в българското политическо пространство, а именно - сблъсъкът между Делян Пеевски и Румен Радев. ... Нормално е президентът да има охрана и шофьор от НСО, но не е нормално лидер на политическа сила, в условия на полусекретност - какъвто е Пеевски - да бъде охраняван от НСО, Жандармерия, барети и полиция. Пак от публикации знам, че има бронирана лимузина (кола на НСО), която е по-висок клас от тази на президента. Иначе има много служебни коли и това не е нормално, депутатите трябва да са сред хората. ... Нека и политиците да пътуват с БДЖ, примерно", коментира още политологът.

Според него "по-силните карти на популизма" ги държи Пеевски, но "правдата е на страната на Радев", защото той е единствената институционална опозиция на модела Пеевски - Борисов.

Ивелин Стоянов
