"Не е добре, когато някой лъже": Мирчев говори за шамар от британското посолство

"Вчера - опитът на Бойко Борисов да официализира своя партньор Пеевски в управлението, да го изпере и избели, претърпя пълна катастрофа. Христо Иванов разказа истината за взаимоотношенията, а вторият шамар беше забит от от британското посолство. Не е добре, когато някой лъже. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е преговарял с Дейвид Камерън за падане на санкции на Великобритания и последвалия отговор на британското посолство, което опреверга тази информация.

Мирчев смята, че стратегията на Борисов и Пеевски е - единият да пази другия от прокуратурата, като лидерът на ГЕРБ да осигури на лидера на "ДПС - Ново начало" легитимната власт в държавата. Според него обаче това не се е получило и от тук нататък за всички трябва да стане ясно, че в този дует единият е Пеевски, за който има категорични санкции от Великобритания и САЩ.

Припомняме, че темата възникна след като от "Да, България" разпространиха информация, че Мария Габриел е преговаряла за падане на санкциите.

В тази връзка другият лидер на партията Божидар Божанов каза, че ако информацията им е била грешна, британското посолство е щяло да ги опровергае.

"Нито една българска институция не се интересува да провери цялата фактология около налагането на тези санкции, затова отново внасяме искането за комисията за Пеевски", добави Божанов.

Номинацията за шеф на ДАНС

От "Да, България" коментираха и кандидатурата на Деньо Денев за шеф на ДАНС. "Дискредитиран човек, който няма как да бъде шеф на ДАНС. Това означава Пеевски да си утвърди властта", смята Мирчев.

Той обаче смята, че планът е цялата комисия за борба с корупцията да бъде прехвърлена в ДАНС. В тази връзка Мирчев коментира и възможността за загуби по ПВУ за нереформираното антикорупционно звено. "Ако продължават да не приемат нашия проектозакон за комисия за противодействине на корупцията, ние безвъзвратно ще загубим тези пари", каза още Мирчев.

Според него смяната на шефовете на ДАТО и ДАР стои на масата също.