"Не искам никой да ми нарежда в слушалката": Николай Попов отговори защо не е отишъл при Румен Радев

Влизаме в парламента - това показва собствено изследване на движение "Сияние", при стандартна методология, ползвана от различни социологически агенции. Проучването е финансирано от "Сияние", собствено е - това заяви Николай Попов, лидер на движението: "Когато влезем в парламента, много хора ще трябва да ми се извинят".

"Как ще бъда патерица на статуквото с деца от протестите в нашите листи" - така Попов отговори на въпрос на bTV за твърдения, че "Сияние" ще се . "Ние сме кауза, не партия", настоя той. И попита защо само Румен Радев да бъде алтернатива - той бил добра алтернатива, но еднолично управление никога не е добро.

"Не искам някой да ми нарежда в слушалката и да ми казва какво да правя" - отговорът на Попов на въпрос на bTV за предложение на "Прогресивна България" "Сияние" да е част от формацията на експрезидента Румен Радев. Няма да бъдем патерица на ГЕРБ и ДПС: "Няма да допусна да бъда изметен от площада, за да допусна отново управление на ГЕРБ и ДПС", каза Попов. И повтори, че е далеч от ГЕРБ от 3 години, но и че там има нормални хора.

Като допирна точка с ПП-ДБ и Радев евентуално Попов посочи смяната на главния прокурор и обяви, че "Сияние" е съгласно да бъде свикано Велико народно събрание, за да бъде премахната фигурата на главния прокурор от българското правосъдие. Попов си пожела и по отношение на купуването на гласове да има резултати и посочи, че "Сияние" иска закон за вещите лица, за да може правосъдието ни да работи всъщност. "Има една групичка вещи лица" при случаи с катастрофи, която работи като бухалка "за който си плати". "Подал съм сигнал в прокуратурата - първо за кражбите на асфалт от ГЕРБ. Разследва се", добави той. "Дотук реакцията е, че аз съм подсъдим - бащата на убитата Сияна е подсъдим", каза той. Николай Попов каза и, че ще излезе от политиката, когато бъдат изпълнени няколко приоритета, заложени в програмата на "Сияние".

Попов посочи, че високите цени в България са заради картели и корупция: Не може един и същ продукт в едни и същи търговски вериги да е по-евтин в Германия, отколкото в България. "Ще направим всичко възможно да има едно легитимно управление на държавата, което да работи в интерес на гражданите", обеща лидерът на "Сияние".

"Най-добрият начин е да се седне на масата на преговорите и да има мир, но не русский мир", каза Попов за външната политика, като обърна внимание, че трябва да се зачетат интересите на Украйна, но и да се внимава за интересите на Русия. Той изрично изрази съжаление, че "народът на Русия страда от управлението на Русия".

