Войната в Украйна:

"Не искам никой да ми нарежда в слушалката": Николай Попов отговори защо не е отишъл при Румен Радев

16 април 2026, 7:57 часа 379 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив
Влизаме в парламента - това показва собствено изследване на движение "Сияние", при стандартна методология, ползвана от различни социологически агенции. Проучването е финансирано от "Сияние", собствено е - това заяви Николай Попов, лидер на движението: "Когато влезем в парламента, много хора ще трябва да ми се извинят".

"Как ще бъда патерица на статуквото с деца от протестите в нашите листи" - така Попов отговори на въпрос на bTV за твърдения, че "Сияние" ще се . "Ние сме кауза, не партия", настоя той. И попита защо само Румен Радев да бъде алтернатива - той бил добра алтернатива, но еднолично управление никога не е добро.

"Не искам някой да ми нарежда в слушалката и да ми казва какво да правя" - отговорът на Попов на въпрос на bTV за предложение на "Прогресивна България" "Сияние" да е част от формацията на експрезидента Румен Радев. Няма да бъдем патерица на ГЕРБ и ДПС: "Няма да допусна да бъда изметен от площада, за да допусна отново управление на ГЕРБ и ДПС", каза Попов. И повтори, че е далеч от ГЕРБ от 3 години, но и че там има нормални хора.

Като допирна точка с ПП-ДБ и Радев евентуално Попов посочи смяната на главния прокурор и обяви, че "Сияние" е съгласно да бъде свикано Велико народно събрание, за да бъде премахната фигурата на главния прокурор от българското правосъдие. Попов си пожела и по отношение на купуването на гласове да има резултати и посочи, че "Сияние" иска закон за вещите лица, за да може правосъдието ни да работи всъщност. "Има една групичка вещи лица" при случаи с катастрофи, която работи като бухалка "за който си плати". "Подал съм сигнал в прокуратурата - първо за кражбите на асфалт от ГЕРБ. Разследва се", добави той. "Дотук реакцията е, че аз съм подсъдим - бащата на убитата Сияна е подсъдим", каза той. Николай Попов каза и, че ще излезе от политиката, когато бъдат изпълнени няколко приоритета, заложени в програмата на "Сияние".

Попов посочи, че високите цени в България са заради картели и корупция: Не може един и същ продукт в едни и същи търговски вериги да е по-евтин в Германия, отколкото в България. "Ще направим всичко възможно да има едно легитимно управление на държавата, което да работи в интерес на гражданите", обеща лидерът на "Сияние".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Най-добрият начин е да се седне на масата на преговорите и да има мир, но не русский мир", каза Попов за външната политика, като обърна внимание, че трябва да се зачетат интересите на Украйна, но и да се внимава за интересите на Русия. Той изрично изрази съжаление, че "народът на Русия страда от управлението на Русия".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Николай Попов Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 движение Сияние Прогресивна България
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес