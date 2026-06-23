Външната ни министърка с обяснение за "голото рамо" и за Киевско-Печорската лавра

"Смятам, че България е свободна страна, в която и мъжете, и жените могат да изразяват себе си. Не мисля, че човек трябва да търси дълбоко послание, а че като всяка жена-политик мога да изразявам себе си чрез облеклото". Това заяви външният ни министър д-р Велислава Петрова-Чамова в отговор на въпрос за облеклото ѝ по време на срещата с турския външен министър Хакан Фидан. Тогава Петрова-Чамова се появи в доста екстравангантна рокля, като това беше критикувано - защото не отговаря на дипломатическия протокол.

Сега от думите ѝ излезе, че България толкова е напреднала в демокрацията, че има по-голяма свобода чрез дрехите да представяш един вид себе си на първо място - в дипломатическия протокол обаче има доста строги рамки какво може и какво не може - ОЩЕ: "Жената е микробиолог, показва микробиология": С "дипломацията ни като флирт" с Турция мрежата попиля външната министърка

При напомняне, че става въпрос за протокол, външният ни министър отговори, че много повече в България протоколът бил "въпрос на избор". Ако обаче става въпрос за среща зад граница, в друга държава, тогава повече се спазвали порядките в съответната страна, по думите на Петрова-Чамова пред bTV.

"Все ми се искаше да живеем в страна, в която фокусът на темата трябва да бъде какво се е обсъдило по време на разговорите, а не кой как е облечен. България е свободна страна, в която жените и мъжете могат да изразяват свободно стила си. Облеклото не присъстваше по време на разговора с Хакан Фидан, а по-скоро как България и Турция могат да си сътрудничат. Като всяка една жена политик мога спокойно да изразявам себе си чрез облеклото си и се радвам, че живея в страна, в която това е възможно", заяви Петрова-Чамова. Тя добави, че приема критиките за облеклото си като "забележка", но не мисли, че това трябва да спира жените да изразяват себе си чрез облеклото. "Това са елементи от настоящата ситуация, в която публичният живот бива представен и преекспониран в социални мрежи и онлайн пространство", посочи министърът.

"Резултатите" на МВНР за Киевско-Печорската лавра

По въпроса с Киевско-Печорската лавра и липсата на позиция на външно министерство, Петрова-Чамова се защити, че "по линия на ООН" България остро осъдила руския удар, който подпали тази световноизвестна светиня на Православието. Това, че нямало официална позиция на официалния сайт на МВнР не значело нищо - така излезе и от това обяснение. Освен това - ние като продаваме оръжие на Украйна, това значи, че подкрепяме и общата европейска позиция в помощ на Украйна - така излезе от казаното от Петрова-Чамова. Още: