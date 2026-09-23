"Всичко това са лъжи": Пеевски отрече връзка с фирми за мантинели

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания отрече да има каквато и да е връзка с фирми, свързани с доставката на мантинели, след като МВР поиска от НАП проверка на доходите и разходите му заради информацията за полети до Обединените арабски емирства.

"Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели е лъжа!", заявява Пеевски.

Повод за проверката са данни за 36 полета, за които според МВР са били платени над 5 млн. евро. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че има информация за 36 фактури и постави въпроса за произхода на средствата, с които са били покрити разходите. Още: Демерджиев иска данъчна проверка на Делян Пеевски заради полетите

Пеевски: Не се притеснявам от проверки

Пеевски посочва, че вече е заявил готовност да бъде проверяван и настоява НАП да приключи проверката в кратки срокове.

"Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата", казва лидерът на ДПС.

По думите му нито той, нито членовете на семейството му са участвали в обществени поръчки или са имали отношение към фирмите, за които МВР твърди, че имат връзка с разходите за полетите. Още: След скандала с полетите на Пеевски: Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов се завърна у нас

"Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки! Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам - лъжи!", заявява Пеевски.

Той допълва, че заради обществения интерес очаква НАП да приключи проверката и да оповести резултатите.

"Във връзка с огромния обществен интерес, се надявам НАП в най-кратки, законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите", посочва лидерът на ДПС.

Атака срещу Демерджиев

Пеевски заявява, че през последните повече от 15 години е бил проверяван от множество институции и служби, включително по време на служебните правителства, назначавани от президента Румен Радев. Още: Радев нарежда, МВнР изпълнява: Предстои важна среща с отзования посланик в ОАЕ

"Напомням, че в последните повече от 15 години аз съм най-проверявания от всички възможни институции и служби политически лидер, включително и в мандатите на служебните правителства на Румен Радев", твърди той.

В позицията си Пеевски директно атакува вътрешния министър Иван Демерджиев и заявява, че приветства извършването на проверки, но настоява министърът да насочи внимание и към други публично изнесени данни.

"Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски плам, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация и данни за корупция в най-висшия ешелон на ПБ", пише Пеевски.

След това той отправя критика към начина, по който според него Демерджиев използва МВР.

"Освен, ако при него МВР не е Министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента, доказва това", заявява лидерът на ДПС.

Пеевски постави въпроса за имотите на Демерджиев

В края на позицията си Пеевски повдига въпроса за публично изнесени данни за имоти, придобити от Иван Демерджиев и неговото семейство. Още: Парите за мантинели: Изплува връзка и с бивш кмет от ДПС, наред с депутати от ГЕРБ и ИТН

"И сигурно заради това оглушителна тишина обвива публично изнесените данни за 411 имота, придобити от Иван Демерджиев и неговото семейство", посочва той.

Пеевски заявява, че ДПС ще продължи да предоставя информация по темата на институциите и обществото.

"Но ние няма да се откажем от осветяването на действията на този министър и ще продължим да предоставяме на институциите и обществеността данните за неговото странно забогатяване", завършва позицията му.