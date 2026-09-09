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Изгоряха като факли: Палежи в два столични квартала унищожиха много автомобили (ВИДЕО+СНИМКА)

09 септември 2026, 9:45 часа 1501 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър
Изгоряха като факли: Палежи в два столични квартала унищожиха много автомобили (ВИДЕО+СНИМКА)

Среднощни палежи на автомобили в два столични квартала стреснаха живущите, а някои от тях се оказаха с коли, изгорели като факли. Пожарите са се случили в ранните часове на 9 септември в кварталите "Хиподрума" и "Лагера", придружени от взривове и тежка мизирма на изгоряло. Според публикации в социалните мрежи палежите най-вероятно са били умишлени, тъй като са се разразили почти едновременно. Според потребители в социалните мрежи на едно от местата със запалени автомобили в кв. "Лагера" огънят се е издигал на три етажа височина.

Тъжната картинка часове по-късно, снимка: Симеон Симеонов/Facebook

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Автомобилите в "Лагера" са подпалени около 2 ч. през нощта. Те са се намирали на ул. "Боговец", която е зад сградата на Софийски районен съд. Според данни от жители в квартала първият пожарен автомобил е дошъл около 20 минути след подадения сигнал, а след това са дошли още 4 пожарни.

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Така изглеждат част от изгорелите автомобили в кв. "Лагера" на 9 септември сутринта, снимка: Juliana Venkova - Nacheva/Facebook

Палежи и в "Хиподрума"

Жители на кв. "Хиподрума" разказват, че и в този квартал е имало палежи на автомобили по същото време. Подпалените коли са се намирали непосредствено до супермаркет на голяма търговска верига. Автомобили са били запалени и на съседна улица. Според коментиращи първо са пламнали автомобилите в "Хиподрума", а десетина минути по-късно са избухнали пожарите и в съседния квартал "Лагера".

Видео от палежа в "Хиподрума" може да бъде видяно в една от групите във Facebook.

От 6 РПУ призовават свидетели на палежите или хора, които имат някаква информация, да дадат сведения в районното управление.

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Палеж Автомобили огън Лагера пожар Хиподрума
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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