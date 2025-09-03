Войната в Украйна:

03 септември 2025, 10:29 часа 323 прочитания 0 коментара
"Нека си протестират": ДПС-НН говори за напояване, пожари и болести по животните, но не и за антикорупция

"Изпратени сме тук от хората да решаваме техните проблеми. Ще продължим да фокусираме политиката си върху проблемите на хората. Актуалните такива като водната криза, спекулативното повишаване на цените, природните бедствия и компенсирането на засегнатите от тях, така и проблемите с перманентен характер като доходи, сигурност, предсказуемата бизнес среда и геополитическата ориентация на страната".

Това очерта като приоритети на формацията депутатът от "ДПС - Ново начало" Йордан Цонев от декларация на парламентарната трибуна в началото на есенната политическа сесия на 51-ото Народно събрание. По думите му във фокуса на политиката на парламентарната група щели да са "човека и хората, от които сме пратени да решаваме техните проблеми". Цонев припомни и как по поръчка на лидера си Делян Пеевски скоростно бе свикана комисията по екология по време на депутатската ваканция, за да решава кризата с безводието в редица региони на страната.

"Това са решения, реализацията на които ще доведе до решаване на наболелия проблем с водната криза и доставката на вода на всеки български гражданин. Нужни са инвестиции и фокуса на държавата. Дали сме приноса си за тези решения. В контекста на актуалните проблеми трябва да кажем - пострадалите от пожарите и болестите по животните на всяка цена трябва да бъдат компенсирани", обясни Цонев.

Снимка: БГНЕС

Плътно до Борисов

"ДПС-НН ще следи за изпълнението на тазгодишния бюджет и ще настояваме всички наши политики да бъдат финансово осигурени в следващия бюджет. Ще отстояваме осигуряването на общинската инвестиционна програма, която се случи благодарение на нас и ще продължим да настояваме тя да се финансира", обясни още Цонев. Той даде заявка за продължаваща подкрепа към властта, докато изпълнява и приоритетите на партията.

"Нека протестират. Времето, в което три протеста сменяха правителства и се отиваше на предсрочни избори, за нас от ДПС-НН мина. Всеки, който се опитва да дестабилизира държавата, ще срещне нашия категоричен отпор, както го е срещал досега", каза депутатът на Пеевски по повод подготвяните протести и вотът на недоверие на тема "завладяна държава", който предстои да бъде внесен от опозицията.

 

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Йордан Цонев Делян Пеевски 51 Народно събрание ДПС ново начало
