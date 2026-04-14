Николай Нанков: Докато опонентите ни говорят, ГЕРБ гарантира

"Автомагистрала "Хемус" и другите големи инфраструктурни проекти са важни, защото без път няма инвестиции, без инвестиции няма работа, а без работа няма хора. Затова приоритетно градим пътища, магистрали, улици, водопроводи, пречиствателни стадии, училища, болници, санираме панелни сгради, а в бъдеще - и еднофамилните къщи в по-малките населени места." Това заяви кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС Николай Нанков в своя Facebook профил.

Той добави, че след като изпълни мисията си България да влезе в Шенген и в еврозоната, следващата голяма цел пред ГЕРБ-СДС е българите да имат средните за ЕС доходи, а за това е необходимо стабилно управление.

"Поемаме ангажимент до 2030 г. минималната работна заплата да е 1000 евро, средната - 2500 евро, минималната пенсия да е 500 евро, а средната - 1000 евро. И то при ниска инфлация, която няма да "изяжда" увеличението на доходите, както стана заради решенията на "великия комбинатор" и най-слаб финансов министър Асен Василев. Знаете, че докато опонентите ни говорят, ГЕРБ гарантира. И ще го постигнем.", написа още Нанков.