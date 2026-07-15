Войната в Украйна:

"Разхождал се" седмица: Изчезналият бизнесмен от Павликени се появи невредим

15 юли 2026, 9:41 часа 1190 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Разхождал се" седмица: Изчезналият бизнесмен от Павликени се появи невредим

Бизнесменът Димитър Георгиев се е появил в Павликени невредим, съобщи Нова телевизия. Това става седмица след изчезването му. Управителят на хлебозавода в града беше в неизвестност от началото на миналата седмица, а в околностите беше организирана акция по издирването му. ОЩЕ: Мистерия около изчезването на бизнесмен от Павликени

Мъжът е оцелял като се е хранил с диви плодове. Това е свидетелствал той пред властите, като не е дал обяснения, защо е решил, по свои думи, „да се разхожда" повече от седмица. Появата на бизнесмена става ден след разпита на собственика на хлебозавода Паун Лазаров - вуйчо на осъдения за убийството на сестрите Белнейски, Лазар Колев. Мъжът беше ключов свидетел по делото, а по време на разследването и заподозрян в престъплението. 

Димитър Георгиев и Паун Лазаров идват от Пазарджик в Павликени преди повече от 20 години. Докато управителят е бил в неизвестност, са проверени и финансовите отношения помежду им във фирмата, като е имало данни за злоупотреби от страна на управителя към собственика. Мистериозно изчезналият Димитър Георгиев обаче отрича първоначалната версия, разпространена от негови роднини - отвличане.

Остава неясен въпросът дали Димитър Георгиев ще носи наказателна отговорност, затова че МВР изразходва огромен ресурс за издирването му.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Павликени издирва се изчезнал бизнесмен изчезнал мъж
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес