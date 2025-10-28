Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента

Рая Назарян ще бъде следващият председател на парламента. Това обявиха от ГЕРБ-СДС на Фейсбук страницата си. От публикацията става ясно и че ротацията на председателя ще става на всеки 10 месеца.

По-рано днес Съветът за съвместно управление, включващ коалиционните партньори от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и ИТН се разбраха да има ротационно председателство на председателя на Народното събрание. На председателското място след Наталия Киселова ще седне Рая Назарян, обявиха във вторник вечер от ГЕРБ-СДС.

„Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на НС. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието днес.

Коя е Рая Назарян?

Рая Назарян е родена на 16 септември 1985 г. във Варна. Средното си образование завършва във варненската Хуманитарна гимназия „Константин Преславски“. Следва право в Университета за национално и световно стопанство в София. Разведена е, има едно дете.

От 2013 г. е членка на Софийската адвокатска колегия.[5] Работи в областта на облигационното, вещното, застрахователното, семейното и наследствено право. Специализира се в областта на извънсъдебно уреждане на търговски и застрахователни спорове.[6] Кариерата ѝ започва в кантората на Менко Менков, който е адвокат на Бойко Борисов.

Известно време е адвокатка в кантората на Менко Менков, който често представлява в съда знакови фигури на ГЕРБ, включително и самият Бойко Борисов. Впоследствие Назарян основава свое адвокатско дружество, в което е съдружничка с Тервел Георгиев, който на изборите през юни 2024 година беше избран за депутат от ГЕРБ-СДС.

Самата Назарян влиза за първи път в парламента през октомври 2022 г. и за кратко време се издига в партийната йерархия. По-малко от година и половина след първото си избиране за депутат тя зае поста заместник-председателка на парламентарната група (ПГ) на ГЕРБ. Това се случи след напускането на предишната шефка на ПГ Атанасова, чиято позиция беше поета от самия Борисов. Впоследствие Назарян беше включена и в преговорния екип на ГЕРБ за ротацията, която трябваше да се случи с ПП-ДБ, заедно с Мария Габриел, Деница Сачева и Теменужка Петкова.

